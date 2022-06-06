2022 LGS soruları ve cevapları PDF | 2022 LGS soru kitapçığı cevap anahtarı PDF indir MEB | Sözel-Sayısal LGS soru ve cevapları indir | 1 milyon 200 bine yakın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı LGS sınavı geride kaldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyemeyen adaylar kendi netlerine göre puan hesaplamak için soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasını bekliyordu. MEB'den beklenen duyuru geldi. MEB sitesinden LGS sınavının soruları ve cevapları yayınlandı.

LGS soruları ve cevapları sabah.com.tr'de yayımlandı! Milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi hayalindeki listeye kavuşabilmek adına, bugün LGS sınavına katılım sağladı. Merkezi olarak gerçekleştirilen sınavın ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başladı. Sınav ise 12.50'de sona erdi. Sınavın ardından binlerce öğrenci, LGS soruları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre LGS soruları yayınlandı.

2022 yılında tüm Türkiye genelinde yapılan LGS sınavı geride kaldı. 2 oturum şeklinde yapılan sınavın tamamlanmasından sonra gözler MEB'eçevrildi. Sınav sonunda kaç net yaptığını merak eden adaylar LGS soruları ve cevaplarının PDF olarak yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyordu. Kısa süreli beklemenin ardından MEB'den gelen açıklama adayları sevindirdi. MEB sitesinden 2022 LGS sınavının sorularını ve cevaplarını yayımladı.

05/06/2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları MEB'in sitesinde yayınlandı. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak 2022 LGS sorularını ve cevap anahtarlarını sözel ve sayısal kitapçıklar ile görebilirsiniz.

2022 LGS soru kitapçığı cevap anahtarı PDF indir MEB

5 Haziran 2022 Pazar günü 2 oturum şeklinde yapılan LGS sınavında hayallerindeki lisede okumak isteyenler ter döktü. Sınav sonunda kendi performanslarını değerlendirmek isteyenler için LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. LGS soruları ve cevaplarının da sınavın ardından MEB tarafından erişime açıldı.

Bugün iki oturum üzerinden gerçekleştirilen LGS sorular ıve cevapları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayınlandı.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS'ye kaç kişi girdi?

MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev yaptı."

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.[3][4] Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır.[5] Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir.[6][7][8][9] Sınava girmek zorunlu değildir.[10]