2022 LGS soruları ve cevap anahtarı İNDİR | LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR | 2022 LGS soruları ve cevapları PDF Sözel-Sayısal Test

2022 LGS soruları ve cevap anahtarı İNDİR | LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR | 2022 LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü gerçekleşen 2 oturumla yapıldı. LGS sınavına giren adaylar sınav performanslarını hesaplayabilmek için LGS soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyordu. 2022 LGS soruları ve cevapları PDF olarak MEB'in sitesinden yayınlanmaya başlandı. LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarına bakarak kaç doğru ve yanlış yaptığını hesaplayan adaylar tercih edeceği okulları düşünmeye başladı bile.

1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi 2022 LGS sınavında ter döktü. Hayallarindeki lisede eğitimlerine devam etmek için LGS'de ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden kendi performanslarını değerlendirmek için LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayınlanasını bekliyordu. Sınavın ardından kısa süre içinde MEB öğrencilerin merakını giderecek duyuruyu yaptı. MEB'in sitesinden 2022 LGS soruları ve cevap anahtarları PDF formatında adaylara açıldı.

2022 LGS soruları ve cevap anahtarı İNDİR

2022 yılında LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü 2 oturumda yapıldı. Sınavın birinci oturumu 09:30'da ikinci oturum ise 11:30'da yapıldı. İlk oturumun ardından ikinci oturuma giren adaylar sayısal ve sözel testlerin ardından LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayınlanmasını beklemeye başladı.

2022 yılında LGS'ye kaç kişinin girdiğine MEB tarafından açıklama geldi. 05/06/2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları MEB'in sitesinden yayımlandı. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarına giriş yapabilirsiniz.

2022 LGS soruları ve cevapları PDF Sözel-Sayısal Test

2022 LGS sınavına ait sözel ve sayısal sorular ve cevapları MEB'in sitesinden adayların kullanmınına açıldı.

Sözel LGS soruları ve cevapları

Sayısal LGS soruları ve cevapları İndir

2022 LGS'ye kaç kişi katıldı?

MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev yaptı. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak." 2022 yılında LGS sınavına 1 milyondan fazla adayın katıldığı tahmin ediliyor.

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