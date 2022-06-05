2022 LGS sorular kolay mıydı, zor muydu?

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen LGS 2022'nin ardından birçok kişi LGS 2022'nin kolay mı yoksa zor mu olduğunu merak etmeye başladı. Peki LGS 2022 nasıldı? LGS soruları kolay mıydı yoksa zor muydu? Soruların cevapları burada...

Ortaokul son sınıf öğrencileri, sabah saatlerinde liseye geçmek için yaptıkları Lise Giriş Sınavı'nda (LGS 2022) ter döktüler ve bu da ileriki hayatlarında dönüm noktalarından biri olacak. LGS 2022'nin heyecanlı ve yorucu serüveni sona ererken başta öğrenciler olmak üzere birçok kişi, "LGS 2022 nasıldı? LGS, "Sorular kolay mı, zor mu?" sorularına yanıt bulmaya çalışıyor.

LGS 2022'den sonra öğrenciler ikiye bölündü, kimisi sınavın kolay olduğunu söylerken kimisi soruları yanıtlamakta zorlandıklarını söyledi. İşte LGS 2022 sınav yorumları:

LGS çok kolaydı inanamıyorum. Özellikle dil bilgisi ve kareköklü sorular.. Yapamayanları gerçekten liseye almasınlar. Bekle beni Galatasaray Lisesi ben geliyorum.

- Kardeşime diyorum, "LGS nasiıldı?" Bana diyor "Nau nau"

- Çok zordu LGS... Girdim öylesine o eksik kalmasın.

- En basit LGS buydu. Bu sınavdan 480 altı alan çalışmamıştır.

- Sınava hazırladığım ilk öğrencim arayıp LGS sınavının iyi geçtiğini söyledi. Öğretmenlik çok farklı bir duygu çok gururluyum.

- Lgs aşırı basitti Türkçe full, matematik 19 doğru 1 boş. Robert Koleji'ni istiyorum.

- Kardeşim LGS sınavından çıktı, nasıl geçti dedim 'Çok zordu' dedi. 'Canını sıkma daha üniversite sınavı var' dedim. 'Teselli mi ediyorsun beddua mı ediyorsun abla' dedi.

- LGS çok iyi geçti, sonunda bitti şükür...

- LGS demeyin bana... sayısalım kötüydü, fen orta dereceydi ağlayacağım...

- LGS kolay gibiydi...

- LGS matematik, geçen yıllara oranla daha basit geldi bana.

- Bu kadar LGS konusmak yeter... Aglayarak yarınki matematik sınavıma çalışmaya gidiyorum.

- Benim kızım şimdi LGS'den çıktı ve sözelin zor olduğunu söyledi. Bence giren bu sene sözelden girecek. .