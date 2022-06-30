2022 LGS Sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? LGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? 2022 LGS tercihler ne zaman yapılacak?

2022 LGS sonuçları MEB takvimi ile ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseye Giriş Sistemi sınavında binlerce kişi istediği liseye yerleşebilmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile LGS sonuçları meb.gov.tr ​​üzerinden 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının son dakika açıklanmasının ardından adaylar, LGS sonuçlarını kolayca sorgulayıp öğrenebilecekler. Peki, 2022 LGS Sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? LGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

LGS sınav sonuçları bugün açıklanıyor! Liseye Geçiş Sistemi kapsamında önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da ülke genelinde gerçekleştirilen sınava toplam 1 milyon 38 bin 492 aday katıldı. 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan sınava giren adaylar ve velileri, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak olan sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Adaylar, sınav sorgulamalarını kolaylıkla gerçekleştirebilecek ve puanlarını öğrenebilecekler. Peki LGS sonuç ekranı açıldı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 LGS Sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

MEB takvimine göre LGS sonuçları 30 Haziran 2022 Perşembe günü açıklanacak. Geçmiş yıllarda saat 09:00 civarında açıklanan sonuçların bu yıl aynı saatlerde açıklanması bekleniyor.

LGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. LGS sonuçlarının açıklandığı andan itibaren adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr ​​üzerinden görebileceklerdir. TC kimlik numarasını ve doğum tarihini girerek. LGS sonuçlarına saatler kaldı. Belli dönemlerde erken açıklanan sonuçlar nedeniyle adaylar sorgulama ve sınav sonucu öğrenme sayfası için yapılacak duyuruyu beklemektedir.

2022 LGS tercihler ne zaman yapılacak?

Seçme ve yerleştirme kılavuzunun 30 Haziran'da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.