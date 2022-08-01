2022 LGS nakil sonuçları sorgula | LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? LGS nakil sorgulama nasıl yapılır? Milyonlarca lise öğrencisi LGS sınav maratonunu geride bıraktı. Sınav sonuçlarını alan ve tercihlerini yapan adaylar birinci nakil yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyordu. 1 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Peki LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

2022 LGS nakil sonuçları sorgula | LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? LGS nakil sorgulama nasıl yapılır? Milyonlarca lise öğrencisi LGS sınav maratonunu geride bıraktı. Sınav sonuçlarını alan ve tercihlerini yapan adaylar birinci nakil yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyordu. 1 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Peki LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

2022 LGS tercihleri kapsamında bir okula yerleşemeyen yada yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar 1. nakil başvurusunda bulunmuştu. Yüz binlerce adayı ilgilendiren LGS birinci nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? LGS nakil sorgulama nasıl yapılır? soruları ise aileler ve öüğrenciler tarafından sorulmaya başlandı.

2022 LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.

LGS'de nakil sonuçları sorgula

LGS ikinci nakil başvurusu ne zaman?

Adaylar, 1-5 Ağustos arasında son kez nakil için başvuruda bulunacak. Sonuçlar 8 Ağustos'ta ilan edilecek. Nakil dönemleri sonucunda yerleşemeyenler, İl-İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları'na başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınacak. Yerleştirme işlemleri 19 Ağustos'ta tamamlanacak.

LGS'de kaç kişi yerleştirildi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, “Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti” dedi.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir. .