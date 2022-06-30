LGS sonuçları açıklandı. LGS'ye girmeden liseye gitmek isteyen 8. sınıflar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı adrese dayalı lise tercihi için araştırma yapıyor. Adrese dayalı yerleştirme için sınav puanı aranmaz, sınavsız bu liseler adrese dayalı liselere kayıt olurlar. Veliler ise MEB adres tabanlı okul sorgulaması için araştırmalarına hız verdi. Peki, 2022 LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl olacak? LGS'ye girmeden liseye gidilir mi?

1 milyondan fazla öğrencinin en iyi liselere girmek için yarıştığı sınavın ardından LGS sınavına girmeyen adayların liselere yerleştirilmesini sağlayan adrese dayalı yerleştirme kriterleri gündeme geldi. LGS'ye girmeyen veya sonuçtan memnun olmayanlar. 2022'de LGS adrese dayalı yerleştirme kriterleri nelerdir, nasıl yapılır, adrese dayalı yerleştirme nasıl olacak? sorularına cevap arıyor. İşte MEB adres bazlı lise sorgulama...

2022 LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçenekleri sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullanabilir. Adrese dayalı lise sorgulaması E-Okul üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Öğrenci T.C. Lise sorgulama ekranında seçilecek adres, TC Kimlik No, Öğrenci Okul Numarası, İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Bölgesi bazında ikamet bölgesine yakın okullar görüntülenecektir.

Öncelikle ikamet adresinizin kayıtlı olduğu Eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğunu bulmanız gerekmektedir. Ardından, "Veli Tercihli Ücretsiz Kayıt Sistemi" yerine sınavsız öğrenci kabul eden liseler tercih edilecektir. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilir.

Öte yandan okulların türü, kontenjanları, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerel yerleştirme yapılacaktır.

İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.