2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Haziran ayında yapılan üniversite sınavına giren adaylar, merakla seçtikleri sonuçları bekliyorlardı. YKS yerleştirme sonuçları 15 Ağustos'ta açıklandı. Üniversitelerinin bulunduğu şehirde bulunan KYK yurtlarına kayıt yaptırmak isteyenler başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman ve hangi tarihte başlıyor?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak? YKS tercih sonuçlarının ardından KYK yurtları gündeme geldi. Üniversiteyi başka bir şehirde kazanan öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bu yurtlara yönelik arayışlarını artırdı. Peki yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

2022-2023 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını açıklayacak.

2022-2023 KYK burs başvurularının, üniversiteye yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor. .