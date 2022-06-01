2022 kurban vekalet fiyatları? 2022 Yurt dışı kurban hissesi ne kadar? Yurt içi (Türkiye) kurban vekalet kaç TL? Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Diyanet'ten geldi.

2022 kurban vekalet fiyatları? 2022 Yurt dışı kurban hissesi ne kadar? Yurt içi (Türkiye) kurban vekalet kaç TL? 2022 yılı vekalet ile kurban kesim ücretleri belli oldu. Vatandaşlar Kurban bayramına az bir süre kala bütçelerini ayarlayabilmek için vekaletle kurban kesim fiyatlarını araştırıyordu. Diyanet'den vekalet yoluyla kurban kesim ücretleri hakkında açıklama geldi.

2022 kurban vekalet fiyatları?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş milyonlarca kişinin merakla beklediği vekaletle yurt içinde ve yurt dışında kurban hissesi fiyatlarını açıkladı. Açıklamada vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olduğu vurgulandı.

2022 Yurt dışı kurban hissesi ne kadar?

2022 yılında yurt dışında kurban kestirmek isteyenler 1.800 TL ödeyecek.

Yurt içi kurban vekalet kaç TL?

Yurt içinde yani Türkiye'de vekaletle kurban kesimi ücretinin de 2 bin 250 TL olduğu açıklandı.

Diyanet vekaletle kurban bağışı nasıl yapılır?

Vekaletle kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını 9 Temmuz 2022 tarihine kadar il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapabilecek. Ayrıca bağışlar tdv.org.tr bagis.tdv.org adresinden online olarak da yapılabilecek.

Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.