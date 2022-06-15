2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili uzatılacak mı?

Vatandaşlar, Kurban Bayramı için araştırmalarına başladı. Kurban Bayramı tatilinde durumun ne olacağı merak ediliyor. Bir aydan kısa bir süre önce vatandaşlar Kurban Bayramı için tatil planlarını yapmaya başladı. Peki bayram tatili uzayacak mı? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

İslam dinindeki iki bayramdan birincisini geride bırakırken, Kurban Bayramı için gün sayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve kaç gün tatil olduğunu araştırmaya başladı. Kurban Bayramı için tatil planı yapan vatandaşlar bayram tatili uzar mı? Sorularına da cevap arıyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

Kurban Bayramı 2022 ne zaman?

2022 Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz Cuma günüdür. Tatilin ilk günü 9 Temmuz Cumartesi günüdür. Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürer. 12 Temmuz Salı, Kurban Bayramı'nın son günüdür.

Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı resmi olarak bayram arifesi dahil 4,5 gün olarak sayılıyor. Bayram döneminde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Kurban Bayramı tatili 4,5 gün olarak uygulanacaktır.