2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı sonuçları erken açıklanır mı?
31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS sınavının ardından katılımcılar KPSS sonuçları için araştırma yapıyor. ÖSYM, yayınladığı soru ve cevap anahtarı kitapçıkları ile birlikte tahmini puan hesaplayanlar için KPSS lisans sınavı sonucunun tarihini açıkladı. Eğitim bilimleri, genel yetenek, genel kültür oturumları olarak bilinen lisans oturumunun ardından KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak konusu oldu.İşte detaylar...
2022-08-02 11:59:42
KPSS lisans oturumu tamamlandı. KPSS sınav sonuçları artık sınava katılan adayların gündeminde. ÖSYM takvimine göre; KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi belirlenirken, sonuçların erken açıklanma ihtimali nedeniyle araştırmalara başlandı. KPSS lisans sınavı sonuçları için Eylül ayı işaretlenmiş olup sonuçlar ÖSYM AİS ekranından duyurulacaktır.
2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek - Genel Kültür - Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022'de açıklanacaktır.
YORUMLAR (0)