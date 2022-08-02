2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı sonuçları erken açıklanır mı?

31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS sınavının ardından katılımcılar KPSS sonuçları için araştırma yapıyor. ÖSYM, yayınladığı soru ve cevap anahtarı kitapçıkları ile birlikte tahmini puan hesaplayanlar için KPSS lisans sınavı sonucunun tarihini açıkladı. Eğitim bilimleri, genel yetenek, genel kültür oturumları olarak bilinen lisans oturumunun ardından KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak konusu oldu.İşte detaylar...