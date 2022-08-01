2022 KPSS eğitim bilimleri soruları ve cevapları ÖSYM'den İndir | ÖSYM KPSS Eğitim Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF yayımlandı mı? 2022 yılında KPSS maratonu 31 Temmuz'da başladı. Adaylar Genel Kültür-Genel Yetenek sınavlarında ve Eğitim Bilimleri sınavında ter döktü. Kamu personeli olabilmek için yüz binlerce adayın katıldığı sınavın sonunda adaylar yüzde 10'luk soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyordu. ÖSYM merakla beklenen soruları ve cevapları kullanıcıların erişimine açtı. PDF formatında olan soru ve cevaplara ilgi oldukça fazla...

2022 KPSS eğitim bilimleri soruları ve cevapları ÖSYM'den İndir | ÖSYM KPSS Eğitim Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF soru ve cevaplar yayınlandı mı? 31 Temmuz'da KPSS maratonu resmen başladı. 2022 KPSS'nin ilk oturumu olan genl kültürügenel yetenek ve eğitim bilimleri testlerine yüzlerce aday katıldı. Sınav sonunda adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. ÖSYM'den merakla beklenen açıklama geldi.

2022 KPSS eğitim bilimleri soruları ve cevapları

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi; "31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

ÖSYM KPSS Eğitim Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 31 Temmuz'da saat 14.45'te başladı. Saat 14.30'dan sonra sınav merkezlerine adaylar alınmadı. 80 sorudan oluşan 100 dakika sonra yani 16.20'de sona erdi. Sınava katılan adaular soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM merakla beklenen açıklamayı yaptı.

KPSS 2022 Eğitim Bilimleri soru ve cevaplar yayınlandı mı?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden KPSS Eğitim Bilimleri yüzde 10'luk soruları ve cevap anahtarı yayınlandı.

KPSS diğer oturumlar ne zaman?

2022-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta saat 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; alan bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak. .