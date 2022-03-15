2022 KPSS başvuruları ve sınav takvimi nedir? KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? KPSS sınav ücreti ne kadar?

Her sene milyonlarca adayın girdiği KPSS, yeniden birçok ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sınava ilişkin detayları merak ediyor... Peki KPSS başvuruları ve sınav takvimi 2022! KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? Milyonların hazırladığı 2022 KPSS sınavı hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

Her sene milyonlarca adayın girdiği KPSS, yeniden birçok ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sınava ilişkin detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki KPSS başvuruları ve sınav takvimi 2022! KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? Milyonların hazırladığı 2022 KPSS sınavı hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS'ye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Merkezi'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' ekranı üzerinden kayıt gerçekleştirecekler. Adaylar, sistemde ilgili sınavı seçip, zorunlu alanları doldurup harç ücretlerini yatırarak işlemlerini tamamlayabilecekler. Ortaöğretim ve önlisans mezunları adaylar için her sene KPSS düzenlenmiyor. Bu bağlamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Merkezi lise ve yüksek okul mezunlarına yönelik sınavları 2 senede bir yapıyor. Fakat bu sınavların puanlarıyla 2 sene boyunca açılan ilanlara başvuru gerçekleştirilebiliyor. 2022 senesin KPSS, ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım'da, KPSS ön lisans sınavı ise 2 Ekim tarihinde yapılacak.

KPSS lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavları ise 31 Temmuz tarihinde belirtilecek olan adreslerde gerçekleştirilecek. Üniversitelerden mezun oldukları alanlara göre yapılacak Alan bilgisi sınavları iki oturum şeklinde 6-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 14 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Lisans mezunu KPSS adaylarının başvuruları, 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

KPSS başvuru işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Merkezi'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' ekranı üzerinden ya da mobil uygulama yada Sınav başvuru merkezleri üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası, aday şifresi veya e-Devlet giriş seçeneği ile belirlenen tarihler arasında müracaat edebilecek. Başvuru işlemleri, ilgili oturum sınavının seçiminin ardından sınav ücreti ile tamamlanıyor.

KPSS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KPSS ücretleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Merkezi'nin yayımlayacağı kılavuz ile belli olacak. Başvuru kılavuzu sınav başvuruları başlamadan adayların erişimine açılacak. Bu senenin başvuru ücretleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. 2021'de KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav ücreti 90 TL, Alan Bilgisi 65 TL ve ÖABT sınav ücreti 90 TL olarak belirlenmişti.

Sınava girmek isteyen kişiler, sınav ücretlerini anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka/kredi şeklinde gerçekleştirebilecekler.

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