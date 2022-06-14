2022 Kızılay Yurt içi, yurt dışı kurban bağışı kaç TL? Kızılay'a vekalet nasıl verilir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar Türk Kızılayı'nda kurban fiyatları için arama yapmaya başladı. 2022 kurban fiyatlarının açıklanmasının ardından yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları merak konusu oldu. Araştırma devam ederken, vekaletnamenin nasıl verildiği sorusu aranıyor. Kızılay 2022 kurban fiyatı ne kadar? Türk Kızılayı'na vekaletname nasıl verilir? Kızılay kurban ücretleri hangi bankalara yatırılıyor? Detaylar burada...