DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2843 ₺

EURO

18,1035 ₺

ALTIN

1.011,56 ₺

BİST

2.508,92 ₺

TIMETURK / GENEL / 2022 Kızılay Yurt içi, yurt dışı kurban bağışı kaç TL? Kızılay'a vekalet nasıl verilir?

2022 Kızılay Yurt içi, yurt dışı kurban bağışı kaç TL? Kızılay'a vekalet nasıl verilir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar Türk Kızılayı'nda kurban fiyatları için arama yapmaya başladı. 2022 kurban fiyatlarının açıklanmasının ardından yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları merak konusu oldu. Araştırma devam ederken, vekaletnamenin nasıl verildiği sorusu aranıyor. Kızılay 2022 kurban fiyatı ne kadar? Türk Kızılayı'na vekaletname nasıl verilir? Kızılay kurban ücretleri hangi bankalara yatırılıyor? Detaylar burada...

4 Saat Önce
2022-06-14 12:34:28
2022 Kızılay Yurt içi, yurt dışı kurban bağışı kaç TL? Kızılay'a vekalet nasıl verilir?

Türk Kızılayı'na bağış yapmak isteyenlerin beklediği haber geldi. 2022 Kızılay kurban fiyatları yurt içi ve yurt dışı olarak belirlendi. Bu yıl 9 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar kurban arayışına başladı. 2022 Kızılay kurban bedeli ne kadar? Kızılay'a vekalet nasıl verilir? Detaylar burada...

2022 Kızılay kurban bedeli ne kadar?

Kızılay yurt dışı kurban bedeli 1475 TL

Kızılay yurt içi kurban bedeli 2475 TL

Kurban vekaleti nasıl verilir?

Kızılay internet sitesi üzerinden veya Kızılay Mobil Bağış Uygulaması indirilerek vekaletname verilebilir.

Her bankanın Kızılay ile anlaşmalı hesapları vardır

7/24 Fast Sistemi ya da EFT/Havale ile

Yurt içinde 168 Yurt dışında ise 0090 216 168 11 22 numaraları aranarak vekalet verilebilir.

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabı

Kızılay Genel Merkez Ofisine gidilerek de vekalet verilebilir.

Kızılay kurban bağışı bankaları

Finansbank +2 taksit

Garanti Bankası +2 taksit

Halk Bankası +2 taksit

İş Bankası +2 taksit

Vakıfbank +2 taksit

Yapı Kredi Bankası +2 taksit

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş