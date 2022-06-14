2022 Kızılay Yurt içi, yurt dışı kurban bağışı kaç TL? Kızılay'a vekalet nasıl verilir?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar Türk Kızılayı'nda kurban fiyatları için arama yapmaya başladı. 2022 kurban fiyatlarının açıklanmasının ardından yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları merak konusu oldu. Araştırma devam ederken, vekaletnamenin nasıl verildiği sorusu aranıyor. Kızılay 2022 kurban fiyatı ne kadar? Türk Kızılayı'na vekaletname nasıl verilir? Kızılay kurban ücretleri hangi bankalara yatırılıyor? Detaylar burada...
2022-06-14 12:34:28
Türk Kızılayı'na bağış yapmak isteyenlerin beklediği haber geldi. 2022 Kızılay kurban fiyatları yurt içi ve yurt dışı olarak belirlendi. Bu yıl 9 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar kurban arayışına başladı. 2022 Kızılay kurban bedeli ne kadar? Kızılay'a vekalet nasıl verilir? Detaylar burada...
2022 Kızılay kurban bedeli ne kadar?
Kızılay yurt dışı kurban bedeli 1475 TL
Kızılay yurt içi kurban bedeli 2475 TL
Kurban vekaleti nasıl verilir?
Kızılay internet sitesi üzerinden veya Kızılay Mobil Bağış Uygulaması indirilerek vekaletname verilebilir.
Her bankanın Kızılay ile anlaşmalı hesapları vardır
7/24 Fast Sistemi ya da EFT/Havale ile
Yurt içinde 168 Yurt dışında ise 0090 216 168 11 22 numaraları aranarak vekalet verilebilir.
Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabı
Kızılay Genel Merkez Ofisine gidilerek de vekalet verilebilir.
Kızılay kurban bağışı bankaları
Finansbank +2 taksit
Garanti Bankası +2 taksit
Halk Bankası +2 taksit
İş Bankası +2 taksit
Vakıfbank +2 taksit
Yapı Kredi Bankası +2 taksit
YORUMLAR (0)