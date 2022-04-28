2022 kirazın kilosu ne kadar? Kiraz kilosu kaç TL? Kiraz markette, pazarda 1 kilo ne kadar? Türkiye'nin önemli kiraz üreticisi ili olan Manisa'da yılın ilk kiraz hasadı yapıldı. İlk kirazlar yurt içine dağıtıldığı gibi pek çok ülkeye de ihraç edildi. Kiraz severler 2022 yılında kirazın kilosunun ne kadar olduğunu merak ediyor. Manisa'da 40 kilo hasat edilen 'cristobalina' çeşidi kiraz açık artırmayla kilosu 700 TL'den satıldı.

2022 kirazın kilosu ne kadar? Kiraz kilosu kaç TL? Kiraz markette, pazarda 1 kilo ne kadar? Türkiye'nin önemli kiraz üreticisi ili olan Manisa'da yılın ilk kiraz hasadı yapıldı. İlk kirazlar yurt içine dağıtıldığı gibi pek çok ülkeye de ihraç edildi. Kiraz severler 2022 yılında kirazın kilosunun ne kadar olduğunu merak ediyor. Manisa'da 40 kilo hasat edilen 'cristobalina' çeşidi kiraz açık artırmayla kilosu 700 TL'den satıldı.

Türkiye'nin taım üssü olan Manisa'da 2022'nin ilk kirazları hasat edildi. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan kirazların hasadı kiraz severleri sevindirdi. Market ve pazarlara yakın zamanda gelmesi beklenen kirazın kilosunun ne kadar olacağı da şimdiden merak ediliyor. Hayat pahalılığının arttığı şu günlerde vatandaşlar doyasıya kiraz yiyebilmek için kirazın kilosunun uygun olmasını bekliyor.

2022 kirazın kilosu ne kadar?

Manisa'da ilk kiraz hasadı yapıldı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerine, Rusya, Dubai, Katar, Çin ve Güney Kore'ye ihraç edilen kirazın kilosunun ne kadar olacağı merak ediliyor. 'Kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın hasadı yapıldı ve ilk hasat açık artırma ile satıldı. İlk teklifi 300 TL'den verilen kiraz, tüccar İbrahim Bodur tarafından kilosu 700 TL'ye satın alındı.

Kiraz markette, pazarda 1 kilo ne kadar?

Kirazın kilogram satış fiyatı önümüzdeki günlerde daha da uygun olacak. Havaların ısınmasıyla kiraz hasadı artacak. Kirazın kilosunun önümüzdeki haftalarda 10 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Kirazın ilk hasadı Manisa'da yapıldı

Manisa'da ilk kiraz hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı. İlk hasat, Halil İbrahim Koca (54) ve Metin Koyuncu'nun (64) bahçesinde yapıldı. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi. 40 kilo hasat edilen 'cristobalina' çeşidi kiraz açık artırmayla satıldı. Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki Kiraz Pazarı'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve üreticiler katıldı. İlk teklifi 300 TL'den verilen kiraz, tüccar İbrahim Bodur tarafından kilosu 700 TL'ye satın alındı.

Kiraz nedir?

Kiraz (Prunus avium), gülgiller (Rosaceae) familyasından Kuzey Akdeniz kıyıları, Güney Kafkasya, Hazar Denizi ve Kuzeydoğu Anadolu'da doğal olarak bulunan meyve ağacı. Meyvesi olgunlaşmadan önce pembe bir çiçek açar. .