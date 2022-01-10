2022 kira yardımı ne kadar? 2022 kentsel dönüşüm kira parası kaç TL? (İstanbul, İzmir, Ankara)

2022 kira yardımı ne kadar? 2022 kentsel dönüşüm kira parası kaç TL? Türkiye'de yüzbinlerce konut kentsel dönüşme girmek için bekliyor. Evlerini kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenileyecek olan vatandaşlara devlet kira yardımı desteği sağlıyor. Her yıl artan kira yardımının 2022 yılında ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Evini kentsel dönüşüm ile yenileten ve kira yardımı alan vatandaşlar 2022 yılında kira yardımının ne kadar olacağını merak ediyor. Aynı şekilde evini yeniletmeyi düşünenler de 2022 kira yardımı ne kadar? 2022 kentsel dönüşüm kira parası kaç TL? sorularına yanıt arıyor. Yeni yılda milyonlarca çalışan maaşını zamlı alacak. Devlet yardımları da zamlı olarak hesaplara yatacak. 2022 yılında zamlı yatacak yardımların içinde kentsel dönüşüm kira yardımları da yer alıyor.

2022 kira yardımı ne kadar?

Kentsel dönüşüm kira yardımları illere ve ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. 2021 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir için kentsel dönüşüm kira yardımı aylık 1.150 TL olarak açıklanmıştı. 2022 yılında kira yardımlarınada zam gelecek. 2022 yılında büyük şehirlerde kira yardımının 1500 TL civarında olması bekleniyor.

2022 kentsel dönüşüm kira parası kaç TL?

2022 yılında yapılan kentsel dönüşüm kira yardımları 715 ile 1500 lira arasında değişiyor. Büyük şehirlerde kira yardımının daha yüksek olduğu biliniyor. 2022'de kentsel dönüşüm kira desteğinin 1500 TL civarında olması bekleniyor. Ödemeler aylık olarak banka hesaplarına yatırılıyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay 2021?

Kentsel dönüşüm kira yardımı aylık olarak hesaplara yatar. Ve 18 ay boyunca ödenir.

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı ne kadar?

Kira yardımı desteğinin yanında hak sahiplerine taşınma yardımı da yapılıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da taşınma yardımları da yeni yılda artacak. 2022 taşınma yardımının 2500 TL ciarında olması bekleniyor.

Kira yardımı başvurusu için istenen belgeler

– Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

– Başvuru sahibinin başvuruda bulunması için doldurması gereken başvuru dilekçesi

– Yapının riskli olduğunu belgeleyen rapor ve yıkım formu

– Hak sahibi kişinin ya da vekilinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi

– Güncel tapu kaydı ya da tapu belgesi zorunludur.

– Başvuru sahibi adına herhangi bir fatura belgelenmelidir. Faturanın son üç aylık süreçte olması şartı bulunuyor.

Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir.

I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı sonrası kentsel dönüşüm ön plana çıktığı dönemler olmuştur. Savaşlarda yıkılan şehirlerin inşası kentsel dönüşüm olarak planlanmıştır ve şehirlerin kültürel ve tarihsel değerlerini korumak öncelik olmuştur.

2012 yılında AK Parti hükümetinin depreme yönelik olarak hazırladığı 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile birlikte “Kentsel Dönüşüm” kavramı gündemimize gelmiştir. Bu kanunda 'Riskli Yapı' ve 'Riskli Alan' diye iki çeşit tanım yapılmıştır. Halkın riskli yapıların depremlere dayanıklı hale getirilmesi sürecini de “Kentsel Dönüşüm” kavramı ile ifade etmeye başlaması sonucu 6306 sayılı kanun Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak telaffuz edilegelmiştir.

Yapılan eleştiriler arasında hak sahiplerine önerilecek konutların genelde hak sahibinin tapulu alanı dışında olan bölge ve yerlerin gösterilmesi nedeniyle sosyolojik açıdan çevre ve komşuluk ilişkilerinin zarar görmesi. Ayrıca, daha sonradan yapılacak yapıların emlak değerinin daha çabuk yükseleceği için bırakılan alanın tam değerine denk gelmeyecek yerlerin önerilmesi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.