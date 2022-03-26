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TIMETURK / GENEL / 2022 kira beyanı son gün ne zaman? Kira geliri vergi beyan süresi ne zaman bitiyor?

2022 kira beyanı son gün ne zaman? Kira geliri vergi beyan süresi ne zaman bitiyor?

2022 kira beyanı son gün ne zaman? Kira geliri vergi beyan süresi ne zaman bitiyor? Ülkemizde milyonlarca kişinin kira geliri bulunuyor. Kira geliri konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde olanlar kira gelir beyannamesi vermek zorunda. Kira beyanı vermeyi unutanlar son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. 1 Mart'ta başlayan kira beyanı için süre daralıyor.

3 Saat Önce
2022-03-26 13:11:09
2022 kira beyanı son gün ne zaman? Kira geliri vergi beyan süresi ne zaman bitiyor?

2022 kira beyanı son gün ne zaman? Kira geliri vergi beyan süresi ne zaman bitiyor? Ülkemizde milyonlarca kişinin kira geliri bulunuyor. Kira geliri konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde olanlar kira gelir beyannamesi vermek zorunda. Kira beyanı vermeyi unutanlar son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. 1 Mart'ta başlayan kira beyanı için süre daralıyor.

2021 yılında konut ve iş yerlerinden kira geliri sağlayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kira geliri beyanı vermek isteyenler internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

2022 kira beyanı son gün ne zaman?

Kira geliri elde eden vatandaşları ilgilendiren beyan süresinde sona gelindi. Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan beyan dönemi için son 5 gün kaldı. 1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde kiraladığı konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde getiri elde eden mükellefler için beyanname süresi 31 Mart'ta doluyor.

Kira beyanı nasıl verilir?

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.

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