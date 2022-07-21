2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakam adaylığı sınav başvurusu ne zaman başlayacak? Kaymakam adaylığı sınavına girmek isteyenlerin beklediği ilan geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. Kaymakam adaylığı sınavı ve başvuru tarihleri de belli oldu.

2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakam adaylığı sınav başvurusu ne zaman başlayacak? Kaymakam adaylığı sınavına girmek isteyenlerin beklediği ilan geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. Kaymakam adaylığı sınavı ve başvuru tarihleri de belli oldu.

Resmi Gazete'de kaymakam adaylığı sınav ilanı yayımlandı. Buna göre 100 kaymakam adayı alımı yapılacaı belirtildi. Kaymakamlık sınavına başvurmak isteyenler sınav başvurularının ne zaman başlayacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Beklenen tarihler de belli oldu.

Kaymakam adaylığı sınav başvurusu ne zaman başlayacak?

Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 17 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Sınav, 18 Eylül 2022'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

Kaymakam adaylığı sıanvına kimler başvurabilir?

İlana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak. .