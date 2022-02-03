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TIMETURK / GENEL / 2022 Katkı payı ne kadar? Üniversite katkı payı nedir? Katkı payı kaç kere ödenir?

2022 Katkı payı ne kadar? Üniversite katkı payı nedir? Katkı payı kaç kere ödenir?

Üniversite katkı payı nedir? 2022 Katkı payı ne kadar? Katkı payı kaç kere ödenir? Üniversite öğrencileri her yıl kayıtlarını yenileyebilmek için katkı payı ödemek zorundadır. Katkı paylarını ve öğrenim harçlarını yatırmayan öğrencilerin kayıtları tamamlanamaz. Katkı payları ile ilgili geniş detayı haberimizde bulabilirsiniz...

28 Dakika Önce
2022-02-03 16:02:28
2022 Katkı payı ne kadar? Üniversite katkı payı nedir? Katkı payı kaç kere ödenir?

Üniversite katkı payı nedir? 2022 Katkı payı ne kadar? Katkı payı kaç kere ödenir? Üniversite öğrencileri her yıl kayıtlarını yenileyebilmek için katkı payı ödemek zorundadır. Katkı paylarını ve öğrenim harçlarını yatırmayan öğrencilerin kayıtları tamamlanamaz. Katkı payları ile ilgili geniş detayı haberimizde bulabilirsiniz...

Üniversite katkı payı nedir?

Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetleri öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulu'nca tespit edilen kısmı Devlet'çe karşılanır, geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Öğrenci katkı payları ders sayısı ve sömestr süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında ikinci taksit ise sömestr başında kayıt yenilerken ödenir. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

2022 Katkı payı ne kadar?

2022 yılında öğrencilerden istenen öğrenci katkısı oranları aşağıdaki gibidir;

Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı

Öğrenci Katkısı (TL)

Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti (TL)

Tıp Fakültesi

706

Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi

590

Veteriner Fakültesi

462

2,549

Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları)

562

5,098

Teknik Eğitim Fakültesi

335

1,370

İTÜ İşletme Fakültesi Müh.

480

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makine Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fak.
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Orman Fakültesi
Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak.
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yer Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi

463

1.661

Deniz Bilim. ve Teknoloji Fakültesi
Deniz Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak.
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.
Güzel Sanat. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
İcra Sanatları Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Su Bilimleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Tekstil Tek. ve Tasarım Fakültesi

377

2,298

Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı)
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi

340

1,530

Hukuk Fakültesi
İktisat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi

374

1,379

Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Bilimleri Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak.
Ticaret Turizm Eğitim Fak.
Turizm Fakültesi
İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Yabancı Diller Fakültesi

340

1,226

Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sosyal Programlar)
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Fakültesi

340

1,148

Açıköğretim Fakültesi

77

Yabancı Dil Destek Birimleri
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları
Yabancı Dil Hazırlık Okulları

Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir.

Devlet Konservatuvarı

703

5,098

Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları)

562

5,098

Sivil Havacılık Yüksekokulu

463

1,825

Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu

271

2,297

Bankacılık ve Sigorta Y.O.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulları
Endüstriyel Sanatlar Y.O.
Takı Tek. ve Tasarımı Y. O.
Moda ve Tasarım Y.O.
Turizm ve Otel İşl. Y.O.
Turizm ve Otelcilik Y.O.
Turizm İşletmeciliği Y.O.
Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.
Sağlık Bilimleri Y.O.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
Hemşirelik Yüksekokulu
Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.
Tapu Kadastro Y.O.
Hayvansal Üretim Y.O.
Yabancı Diller Yüksekokulu

227

1,379

Engelliler Entegre Yüksekokulu

207

2.298

Tapu Kadastro M.Y.O.
Maliye M.Y.O.
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O.
Turizm ve Otelcilik M.Y.O.
Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Veteriner MYO
Turizm M.Y.O.
Ormancılık M.Y.O.
Sivil Havacılık Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Uzaktan Öğretim M.Y.O.
Adalet M.Y.O.
Hayvansal Üretim ve Yön. M.Y.O.
Gıda ve Tarım M.Y.O.
Tarım M.Y.O.
Güvenlik M.Y.O.
Güvenlik ve Koruma M.Y.O.
Ulaştırma M.Y.O.
Yerel Yönetimler M.Y.O.
Deniz Teknolojileri M.Y.O.
Güzel Sanatlar MYO
Otomotiv M.Y.O
Sanat ve Tasarım M.Y.O.
Tasarım M.Y.O.
Endüstriyel Sanatlar M.Y.O

227

919

Denizcilik Y.O.
Denizcilik M.Y.O.
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O.

227

1,148

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(Açıköğretim Programları hariç)

885

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Yükümlüsü Öğrenciler

Birinci öğretim programlarında TC uyruklu olup program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder.
Bir programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift anadal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder.
İzledikleri yandal programını program süresinde bitiremeyen yandal öğrencileri, izledikleri yan dal programı için katkı payı öder.
İkinci öğretim, programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.
Kendi imkanlarıyla öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler öğrenim ücreti öder.
Türkiye Burslusu kapsamında Üniversitemize yerleşen fakat herhangi bir nedenle bursu kesilen öğrenciler bursu kesildikten sonra yabancı uyruklu öğrenciler gibi öğrenim harcı öderler.

Ayrıca örgün öğretim programlarında program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder. İşte örgün eğitim süreleri;

İngilizce Hazırlık Sınıfı 1 yıl/ 2 yarıyıl

Lisans programları (dört yıllık) 4 yıl/ 8 yarıyıl

Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (iki yarıyıl) 2 yarıyıl

Tezli Yüksek lisans programları 2 yıl/ 4 yarıyıl

Tezsiz Yüksek lisans programları 1 yıl/ 2 yarıyıl

Doktora programları 4 yıl/ 8 yarıyıl

Lisans sonrası doktora programları 5 yıl/10 yarıyıl

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