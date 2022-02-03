2022 Katkı payı ne kadar? Üniversite katkı payı nedir? Katkı payı kaç kere ödenir?
Üniversite katkı payı nedir? 2022 Katkı payı ne kadar? Katkı payı kaç kere ödenir? Üniversite öğrencileri her yıl kayıtlarını yenileyebilmek için katkı payı ödemek zorundadır. Katkı paylarını ve öğrenim harçlarını yatırmayan öğrencilerin kayıtları tamamlanamaz. Katkı payları ile ilgili geniş detayı haberimizde bulabilirsiniz...
2022-02-03 16:02:28
Üniversite katkı payı nedir? 2022 Katkı payı ne kadar? Katkı payı kaç kere ödenir? Üniversite öğrencileri her yıl kayıtlarını yenileyebilmek için katkı payı ödemek zorundadır. Katkı paylarını ve öğrenim harçlarını yatırmayan öğrencilerin kayıtları tamamlanamaz. Katkı payları ile ilgili geniş detayı haberimizde bulabilirsiniz...
Üniversite katkı payı nedir?
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetleri öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulu'nca tespit edilen kısmı Devlet'çe karşılanır, geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Öğrenci katkı payları ders sayısı ve sömestr süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında ikinci taksit ise sömestr başında kayıt yenilerken ödenir. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.
2022 Katkı payı ne kadar?
2022 yılında öğrencilerden istenen öğrenci katkısı oranları aşağıdaki gibidir;
|
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı
|
Öğrenci Katkısı (TL)
|
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti (TL)
|
Tıp Fakültesi
|
706
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
590
|
Veteriner Fakültesi
|
462
|
2,549
|
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları)
|
562
|
5,098
|
Teknik Eğitim Fakültesi
|
335
|
1,370
|
İTÜ İşletme Fakültesi Müh.
|
480
|
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
|
463
|
1.661
|
Deniz Bilim. ve Teknoloji Fakültesi
|
377
|
2,298
|
Fen Fakültesi
|
340
|
1,530
|
Hukuk Fakültesi
|
374
|
1,379
|
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
|
340
|
1,226
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
340
|
1,148
|
Açıköğretim Fakültesi
|
77
|
Yabancı Dil Destek Birimleri
|
Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir.
|
Devlet Konservatuvarı
|
703
|
5,098
|
Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları)
|
562
|
5,098
|
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|
463
|
1,825
|
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
|
271
|
2,297
|
Bankacılık ve Sigorta Y.O.
|
227
|
1,379
|
Engelliler Entegre Yüksekokulu
|
207
|
2.298
|
Tapu Kadastro M.Y.O.
|
227
|
919
|
Denizcilik Y.O.
|
227
|
1,148
|
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|
885
Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Yükümlüsü Öğrenciler
Birinci öğretim programlarında TC uyruklu olup program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder.
Bir programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift anadal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder.
İzledikleri yandal programını program süresinde bitiremeyen yandal öğrencileri, izledikleri yan dal programı için katkı payı öder.
İkinci öğretim, programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.
Kendi imkanlarıyla öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler öğrenim ücreti öder.
Türkiye Burslusu kapsamında Üniversitemize yerleşen fakat herhangi bir nedenle bursu kesilen öğrenciler bursu kesildikten sonra yabancı uyruklu öğrenciler gibi öğrenim harcı öderler.
Ayrıca örgün öğretim programlarında program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder. İşte örgün eğitim süreleri;
İngilizce Hazırlık Sınıfı 1 yıl/ 2 yarıyıl
Lisans programları (dört yıllık) 4 yıl/ 8 yarıyıl
Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (iki yarıyıl) 2 yarıyıl
Tezli Yüksek lisans programları 2 yıl/ 4 yarıyıl
Tezsiz Yüksek lisans programları 1 yıl/ 2 yarıyıl
Doktora programları 4 yıl/ 8 yarıyıl
Lisans sonrası doktora programları 5 yıl/10 yarıyıl.
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