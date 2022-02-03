2022 Katkı payı ne kadar? Üniversite katkı payı nedir? Katkı payı kaç kere ödenir?

Üniversite katkı payı nedir? 2022 Katkı payı ne kadar? Katkı payı kaç kere ödenir? Üniversite öğrencileri her yıl kayıtlarını yenileyebilmek için katkı payı ödemek zorundadır. Katkı paylarını ve öğrenim harçlarını yatırmayan öğrencilerin kayıtları tamamlanamaz. Katkı payları ile ilgili geniş detayı haberimizde bulabilirsiniz...

Üniversite katkı payı nedir? 2022 Katkı payı ne kadar? Katkı payı kaç kere ödenir? Üniversite öğrencileri her yıl kayıtlarını yenileyebilmek için katkı payı ödemek zorundadır. Katkı paylarını ve öğrenim harçlarını yatırmayan öğrencilerin kayıtları tamamlanamaz. Katkı payları ile ilgili geniş detayı haberimizde bulabilirsiniz...

Üniversite katkı payı nedir?

Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetleri öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulu'nca tespit edilen kısmı Devlet'çe karşılanır, geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Öğrenci katkı payları ders sayısı ve sömestr süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında ikinci taksit ise sömestr başında kayıt yenilerken ödenir. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

2022 Katkı payı ne kadar?

2022 yılında öğrencilerden istenen öğrenci katkısı oranları aşağıdaki gibidir;

Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı Öğrenci Katkısı (TL) Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti (TL) Tıp Fakültesi 706 Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi 590 Veteriner Fakültesi 462 2,549 Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) 562 5,098 Teknik Eğitim Fakültesi 335 1,370 İTÜ İşletme Fakültesi Müh. 480 Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi

İnşaat Fakültesi

Kimya Metalurji Fakültesi

Maden Fakültesi

Makine Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Teknoloji Fak.

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Orman Fakültesi

Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yer Bilimleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi 463 1.661 Deniz Bilim. ve Teknoloji Fakültesi

Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak.

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.

Güzel Sanat. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

İcra Sanatları Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Su Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Tekstil Tek. ve Tasarım Fakültesi 377 2,298 Fen Fakültesi

Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı)

Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi 340 1,530 Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri Fakültesi 374 1,379 Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Mesleki Eğitim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak.

Ticaret Turizm Eğitim Fak.

Turizm Fakültesi

İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Yabancı Diller Fakültesi 340 1,226 Fen-Edebiyat Fakültesi

(Edebiyat ve Sosyal Programlar)

İletişim Bilimleri Fakültesi

İletişim Fakültesi 340 1,148 Açıköğretim Fakültesi 77 Yabancı Dil Destek Birimleri

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları

Yabancı Dil Hazırlık Okulları Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir. Devlet Konservatuvarı 703 5,098 Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) 562 5,098 Sivil Havacılık Yüksekokulu 463 1,825 Mesleki Teknoloji Yüksekokulu

Tütün Eksperliği Yüksekokulu

Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu 271 2,297 Bankacılık ve Sigorta Y.O.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulları

Endüstriyel Sanatlar Y.O.

Takı Tek. ve Tasarımı Y. O.

Moda ve Tasarım Y.O.

Turizm ve Otel İşl. Y.O.

Turizm ve Otelcilik Y.O.

Turizm İşletmeciliği Y.O.

Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.

Sağlık Bilimleri Y.O.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

Hemşirelik Yüksekokulu

Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.

Tapu Kadastro Y.O.

Hayvansal Üretim Y.O.

Yabancı Diller Yüksekokulu 227 1,379 Engelliler Entegre Yüksekokulu 207 2.298 Tapu Kadastro M.Y.O.

Maliye M.Y.O.

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O.

Turizm ve Otelcilik M.Y.O.

Meslek Yüksekokulları

Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.

Veteriner MYO

Turizm M.Y.O.

Ormancılık M.Y.O.

Sivil Havacılık Meslek Y.O.

Sosyal Bilimler Meslek Y.O.

Teknik Bilimler Meslek Y.O.

Uzaktan Öğretim M.Y.O.

Adalet M.Y.O.

Hayvansal Üretim ve Yön. M.Y.O.

Gıda ve Tarım M.Y.O.

Tarım M.Y.O.

Güvenlik M.Y.O.

Güvenlik ve Koruma M.Y.O.

Ulaştırma M.Y.O.

Yerel Yönetimler M.Y.O.

Deniz Teknolojileri M.Y.O.

Güzel Sanatlar MYO

Otomotiv M.Y.O

Sanat ve Tasarım M.Y.O.

Tasarım M.Y.O.

Endüstriyel Sanatlar M.Y.O 227 919 Denizcilik Y.O.

Denizcilik M.Y.O.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. 227 1,148 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

(Açıköğretim Programları hariç) 885

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Yükümlüsü Öğrenciler

Birinci öğretim programlarında TC uyruklu olup program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder.

Bir programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift anadal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder.

İzledikleri yandal programını program süresinde bitiremeyen yandal öğrencileri, izledikleri yan dal programı için katkı payı öder.

İkinci öğretim, programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.

Kendi imkanlarıyla öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler öğrenim ücreti öder.

Türkiye Burslusu kapsamında Üniversitemize yerleşen fakat herhangi bir nedenle bursu kesilen öğrenciler bursu kesildikten sonra yabancı uyruklu öğrenciler gibi öğrenim harcı öderler.

Ayrıca örgün öğretim programlarında program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder. İşte örgün eğitim süreleri;

İngilizce Hazırlık Sınıfı 1 yıl/ 2 yarıyıl

Lisans programları (dört yıllık) 4 yıl/ 8 yarıyıl

Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (iki yarıyıl) 2 yarıyıl

Tezli Yüksek lisans programları 2 yıl/ 4 yarıyıl

Tezsiz Yüksek lisans programları 1 yıl/ 2 yarıyıl

Doktora programları 4 yıl/ 8 yarıyıl

Lisans sonrası doktora programları 5 yıl/10 yarıyıl