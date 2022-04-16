2022 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının ortasına yaklaştıkça Kadir Gecesi öne çıkan konulardan biri olmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Kadir gecesini ibadet ederek karşılamak isteyenler için Kadir Gecesi'nin hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. eki, Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesinde hangi ibadetler, yapılmalı?

İslam dünyasında Ramazan ayının 27'nci gecesi olarak Diyanet takviminde yer alan Kadir Gecesi Allah'ın Kuran'ı Kerim'i melek Cebrail ile alemin son peygamberi Hazreti Muhammed'e (s.a.v) göndermeye başladığı gece olarak bilinirken mübarek gece bin aydan daha hayırlı bir gece olarak kabul edilir.

İnsanlar için bir yenilenme ve aynı zamanda da dirilişe vesile olan Ramazan ayının saklısı ve en önemli gecesi Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 27 Nisan Çarşamba günü gecesini 28 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece idrak edilecek.

Kadir Gecesinde hangi ibadetler, neler yapılmalı?

- Kur'ân-ı Kerîm okunmalı,

- Tevbe ve aynı zaman da istiğfar edilmeli,

- Salat u selam getirilmeli,

- Hamd ederek ve şükür halinde bulunulmalı,

- Allah'ı çokça zikretmeli

"Kadir gecesi okunacak dualar"

Ramazan ayı maneviyatında yoğun ibadetler, ruhun üstündeki tesirleri çok yakından hesseetmek anlamına gelir. Yeni manevi hamleler ile birlikte nefsi mücadelelere hazır hale gelebilmek için de sunulan Kadir gecesinde fırsat gecesi olarak adlandırılır ve bu anlamlı gecede şu dualar okunur:

'Kadir Suresi'

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

'Kadir suresi anlamı'

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

Allah'ım;

İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi! .