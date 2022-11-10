2022 İTO seçim sonuçları | İTO seçimlerini kim kazandı? İTO'da kim ne kadar üye kazandı? İstanbul Ticaret Odası'nda kritik üye seçimi için oy verme işlemleri tamamlandı. Oyların sayılmasına geçildiğinde ise büyük bir heyecan yaşandı. Nagehan Alçı'nın da seçimi CHP ve Kılıçdaroğlu tarafının kazandığını iddia etmesi kafaları karıştırdı. Ancak açılan sandıklara göre seçimi açık ara kazanan isim belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri 8 Kasım Salı günü yapıldı. Seçimde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıkların açılmasına ve oyların sayılmasına geçildi. İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılan seçimlerin ardından sonuçlarda meclis üyeliği kazananlar belli oldu. İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçimi için binlerce kişi sandık başına gitti. Seçimlerde ilk resmi olmayan sonuçlar da gelmeye başladı. Seçimi kazanan isim belli oldu.

2022 İTO seçim sonuçları

İTO seçimleri yapıldığı sırada gazetcei Nagehan Alçı'ının paylaşımları kafaları karıştırdı. Alçı sossyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimi CHP ve Kılıçdaroğlu tarafının açık ara farkla kazandığını iddia etti. Bu iddianın ardından Alçı'dan bir açıklama daha gelerek bu kez açıklamaları için özür diledi. 2022 İTO seçim sonuçlarına göre seçimi İTO Başkanı Şekip Avdagiç açık ara farkla kazandı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimlerinden 195 meclis üyesi kazandı.

İTO seçimlerini kim kazandı?

İTO seçimlerinde mevcut başkan Şekip Avdagiç seçimi galip kapattı. Şekib Avdagiç, 273 kişilik meclisin 195 üyeliğini kazandı. Avdagiç seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından "Elhamdülillah. 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah" dedi. Diğer başkan adayları Murat Kalsın ve Ferhan Ademhan ise sandıklarından çıkamayarak başkanlık yarışına erken veda ettiler. İTO'da Değişim Grubu'ndan Sadettin Saran 30. Komite'deki (Bilgi, İletişim, Medya) seçimi 150 farkla kazandı.

Nagehan Alçı'nın iddiaları herkesi şaşırttı

Gazeteci Nagehan Alçı sosual medyadan seçimlere dair yaptığı ilk açıklamada herkesi şaşırttı. Alçı mesajında "İstanbul Ticaret Odası'nda zafer CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyebiliriz. Buradan dönüş imkansız. Arada çok büyük fark var. CHP örgütü resmen sandıkları patlattı. İTO'da Şekib Avdagiç yönetimi yani AK Parti büyük bir hezimet yaşıyor" ifadelerini kullandı. Alçı daha sonra bu ifadeler nedeniyle özür diledi. Alçı "Tüm okurlarımdan özür diliyorum. Ticaret alemi gibi bilmediğim bir dünya hakkında kimden bilgi gelirse gelsin yazmamalıydım. İnsan bilmediği konuya girmemeli. İTO'nun eski başkanı İbrahim Çağlar'a yakın ve de koyu AK Partili olan bir çevreden aldığım bilgiler yanlışmış maalesef. Siyaset dünyasına ne kadar hakimsem ticaret dünyasına o kadar uzak bir insanım. Hiç bu konuya girmemeliydim. Yeniden herkesten özür diliyorum. Habercilik şehvetiyle bana gelen bilgiyi doğru zannettim. Şekib Avdagiç-İbrahim Çağlar olayını da hiç bilmiyordum…" dedi.

İTO nedir?

İstanbul Ticaret Odası (kısaca İTO), İstanbul'da faaliyette bulunan ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu, 1882 tarihli kurum. Oda, faaliyetlerini genel olarak Eminönü'de bulunan merkez binasında gerçekleştirmektedir.

İstanbul Ticaret Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'tir.