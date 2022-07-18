2022 İstanbul festivali konser bilet ücreti | 2022 İstanbul festivali konserleri ücretsiz mi, ücretli mi? 2022 yılının en önemli yaz festivallerinden olan İstanbul Festivali kapsmında pek çok şarkıcı hayranları ile bir araya gelecek. 23 Temmuz 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda (Yenikapı Meydanı) düzenlenecek olan etkinliklere ilgi oldukça fazla. 2022 İstanbul festivaline gitmek isteyenler konserlerin bedava mı yoksa paralı mı olduğunu merak ediyor.

2022 İstanbul festivali konser bilet ücreti | 2022 İstanbul festivali konserleri ücretsiz mi, ücretli mi? 2022 yılının en önemli yaz festivallerinden olan İstanbul Festivali kapsmında pek çok şarkıcı hayranları ile bir araya gelecek. 23 Temmuz 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda (Yenikapı Meydanı) düzenlenecek olan etkinliklere ilgi oldukça fazla. 2022 İstanbul festivaline gitmek isteyenler konserlerin bedava mı yoksa paralı mı olduğunu merak ediyor.

İstanbul Festivali'nde konser ve konsept geceleri yıldızlarla dolacak, Türkiye'nin yıldızları sahne alacak. 23 gün boyunca sanat, kültür, eğlence ve şehrin tüm ışıltısı İstanbul Festivali'nde. Festival girişi 16.00'da başlıyor; hepimiz için İstanbul Festivali 23 Temmuz'da kapılarını açıyor. İstanbullular özlediği festivale kavuşuyor! Türkiye'nin en sevilen sanatçılarının görkemli bir sahnede sevenleriyle buluşacağı konserler ve sahne şovları İstanbul Festivali'nde.

2022 İstanbul festivali konserleri ücretsiz mi, ücretli mi?

23 Temmuz 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olan etkinlik ve konserlerin ücretli olacağı beliritildi.

2022 İstanbul festivali konser bilet ücreti

Günlük Bilet ücretli

Seçeceğiniz tarihte festival alanına bir günlük giriş hakkı.

Hafta içi

1 Kişi 40TL

Aile 30TL

Hafta sonu

1 Kişi 50TL

Aile 40TL

Aile 3 kişi ve üzeri kişi başı fiyatıdır.

Günlük Açık Bilet ücretli

Dilediğiniz tarihte festival alanına bir günlük giriş hakkı.

Kişi 60TL

Aile 50TL

(3 kişi ve üzeri, kişi başı)

Kombine Bilet ücretli

Festival alanına festival süresi boyunca her gün giriş hakkı.

Kişi 500TL

Aile 400TL

(3 kişi ve üzeri, kişi başı)

Sahne Önü ücretli

Festival alanında sahne önü ve bir günlük giriş hakkı.

Kişi 150TL

Aile 130TL

(3 kişi ve üzeri, kişi başı) .