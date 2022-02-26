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TIMETURK / GENEL / 2022 İŞKUR evde paketleme ek iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme işi nasıl alınır?

2022 İŞKUR evde paketleme ek iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme işi nasıl alınır?

2022 İŞKUR evde paketleme ek iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme işi nasıl alınır? İŞKUR ev hanımlarını sevindiren bir gelişmeyi duyurdu. Daha önce ev hanımları aile bütçelerine katkıda bulunmak için evde paketleme işi yapıyordu. Bu iş artık İŞKUR bünyesinde gerçekleştirilecek. Ev hanımları evde paketleme işine başvuru yaparak 6 bin TL'ye kadar gelir elde edebiliyor. Peki İŞKUR evde ek iş başvurusu nasıl yapılır?

1 Saat Önce
2022-02-26 14:32:53
2022 İŞKUR evde paketleme ek iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme işi nasıl alınır?

İŞKUR'un evde ek iş projesine oldukça fazla kişi başvurdu. Aile bütçesine katkı olması için daha önceki yıllarda pek çok ev hanımı dışardan paketleme işi alarak bunları evinde yapıyordu. Böylece bir gelir elde eden ev hanımları aile bütçelerine de katkı sağlıyordu. Bu uygulama bundan böyle İŞKUR aracılığıyla da yapılacak. İŞKUR'un evde paketleme işine ev hanımları büyük bir ilgi gösteriyor. Ev hanımlarının evden çıkmadan, hem ev işlerini yapabildiği hem de paketleme yapabildiği bu sisteme başvuruların nasıl olduğu merak ediliyor.

2022 İŞKUR evde paketleme ek iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR evde paketleme işini alan ave hanımları evlerinde nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme gibi pek çok seçekteki işleri yapabiliyor. Bu şekilde aile bütçesine de katkı sağlayan ev hanımları başvuların nasıl yapılacağını da merak ediyor. İŞKUR evde paketleme ek iş başvuruları İŞKUR şubelerinden yada İŞKUR'un internet sitesinden yapılıyor.

İŞKUR evde paketleme işi nasıl alınır?

İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme işi için başvurular zaman zaman İŞKUR'a bağlı olan kurumlar tarafından başlatılmaktadır. Ev hanımlarının çalışma hayatına katılabilmesi için İŞKUR'a bağlı olan firmaların evde paketleme işi ilanlarını zaman zaman kontrol etmeleri gerekmektedir. Evde ek iş ya da paketleme işi yapmak isteyenler İŞKUR internet sitesinden sisteme giriş yaparak başvuruda bulunabilirler.

İŞKUR evde ek iş (paketleme) geliri ne kadar?

İŞKUR evde paketleme işi pek çok ev hanımının ilgisini çekti. Evde paketlleme işi ile ev hanımları aile bütçesine aylık olarak 2500 TL ile 6000 TL arasında bir kazanç sağlayabilir.

İŞKUR nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, [Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı]'nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. .

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