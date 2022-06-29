2022 İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak? 20 bin atama İngilizce öğretmenliği atama sayısı kontenjan ve branş dağılımı ne zaman belli olacak? soruları şu sıralar atama bekleyen binlerce öğretmen adayı tarafından soruluyor. Atamalarda geçtiğimiz yıl İngilizce öğretmenliğine de büyük bir bölüm ayrılmıştı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapılacak 20 bin öğretmen atamasında kaç İngilizce öğretmeni atanacağı da İngilizce bölümü mezunları tarafından merakla bekleniyor. İngilizce öğretmenliği atama sayısı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

2022 İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak? 20 bin atama İngilizce öğretmenliği atama sayısı kontenjan ve branş dağılımı ne zaman belli olacak? soruları şu sıralar atama bekleyen binlerce öğretmen adayı tarafından soruluyor. Atamalarda geçtiğimiz yıl İngilizce öğretmenliğine de büyük bir bölüm ayrılmıştı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapılacak 20 bin öğretmen atamasında kaç İngilizce öğretmeni atanacağı da İngilizce bölümü mezunları tarafından merakla bekleniyor. İngilizce öğretmenliği atama sayısı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 20 bin öğretmen ataması müjdesini verdi. Binlerce öğretmenlik mezunu atanacakları günü sabırsızlıkla vekliyor. Atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeyi Erdoğan verdi. Erdoğan açıklamadında "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır." dedi. Öğretmenler de kendi bölüm ve branşlarında kaç kişinin atanacağını merakla beklemeye başladı.

2022 İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak?

2022 yılı İngilizce öğretmeni atama sayısı henüz MEB tarafından açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde İngilizce öğretmeni atama ve kontenjan bilgisine dair resmi rakamların gelmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde İngilizce öğretmeni atama sayısı açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz. Ancak 2021 yılı 20 bin öğretmen atamasına dair bilgiler aşağıda yer alıyor;

20 bin atama İngilizce öğretmenliği atama sayısı kontenjan ve branş dağılımı

2022 yılı İngilizce öğretmeni atama sayılarına ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak 2021 yılında yapılan 20 bin öğretmen atamasında 1938 kişinin ataması yaopılmıştı. İşte 2021 yılı 20 bin öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı;

2022 yılı 20 bin öğretmen atama takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında olacak.

29 Temmuz'da sözlü sınav merkezlerinin ilan edilecek.



Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.



17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve 22 Ağustos sonuçlandırılacak.



Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.



Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

Atamaların yarısı İstanbul'a

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyu ile paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. Atayacağımız öğretmenlerde de ağırlık olarak okul öncesine vereceğiz." demişti.