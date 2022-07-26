2022 İGDAŞ doğalgaz metre küp birim fiyatı ne kadar? İGDAŞ ev-konut doğalgaz m3 fiyatı kaç TL? Doğalgaz zamlı tarife
2022 İGDAŞ doğalgaz metre küp fiyatı ne kadar? İGDAŞ ev-konut doğalgaz m3 fiyatı kaç TL? Doğalgaz zamlı tarife ne kadar oldu? 2022 yılına peş peşe zamlarla giren vatandaşlar doğalgaza gelen zamlar karşısında da adeta şok oldu. Her ay faturasını alanlar tüketilen metre küp birim fiyatının ne kadar olduğunu hesaplıyor. Peki 2022 evlerde kullanılan doğalgazın metreküpü kaç para?
2022-07-26 10:54:18
2022 İGDAŞ doğalgaz metre küp fiyatı ne kadar? İGDAŞ ev-konut doğalgaz m3 fiyatı kaç TL? Doğalgaz zamlı tarife ne kadar oldu? 2022 yılına peş peşe zamlarla giren vatandaşlar doğalgaza gelen zamlar karşısında da adeta şok oldu. Her ay faturasını alanlar tüketilen metre küp birim fiyatının ne kadar olduğunu hesaplıyor. Peki 2022 evlerde kullanılan doğalgazın metreküpü kaç para?
Enerji ürünlerine gelen zamlar vatandaşların belini bükmüş durumda. Akaryakıt zamları ile birlikte doğalgaz fiyatlarına da son aylarda zam geldi. Vatandaşlar bir yıl öncesinin faturasıyla kıyasladığı zaman oldukça yüksek bir doğalgaz faturası yüküyle karşı karşıya. doğalgaz faturasını alanlar kullandıkları metreküpü kontrol ediyor ve metreküp fiyataları ile çarparak faturasının gerçek değerini hesaplıyor. Peki 2022 İGDAŞ doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL?
2022 İGDAŞ doğalgaz metre küp birim fiyatı ne kadar?
|TL/KWH
|TL/m3
|0-100.000 m3 catalca birim fiyatı
|0,52357171
|5,570803
|100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı
|0,46642086
|4,962718
|300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı
|1,00487669
|10,691888
|800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı
|1,00487669
|10,691888
|CNG Üreticileri (0-300.000 metreküp)
|1,25693458
|13,373784
|CNG Üreticileri(300-800.000 metreküp arası)
|1,25693458
|13,373784
|CNG Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)
|1,19594313
|12,724835
|CNG Üreticileri Çatalca (0-100.000 metreküp arası)
|1,25782951
|13,383306
|CNG Üreticileri Çatalca (100.000-300.000 m3 arası)
|1,20067866
|12,775221
|CNG Üreticileri Çatalca (300.000 metreküp üzeri)
|1,20067866
|12,775221
|Elektrik Üreticileri(0 - 100.000 metreküp arası)
|1,25693458
|13,373784
|Elektrik Üreticileri(100-300.000 metreküp arası)
|1,25693458
|13,373784
|Elektrik Üreticileri(300-800.000 metreküp üzeri)
|1,25693458
|13,373784
|Elektrik Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)
|1,19594313
|12,724835
|Elektrik Üreticileri Çatalca(0 - 100.000 m3 arası)
|1,25782951
|13,383306
|Elektrik Üreticileri Çatalca(100-300.000 m3 arası)
|1,20067866
|12,775221
|Elektrik Üreticileri Çatalca(300-800.000 m3 arası)
|1,20067866
|12,775221
|Elektrik Üreticileri Çatalca(800.000 m3 üzeri)
|1,20067866
|12,775221
|Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp)
|0,52267678
|5,561281
|Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp)
|1,06113261
|11,290451
|Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)
|1,00014116
|10,641502
|Serbest Tüketici Düz.(800.000 üzeri metreküp)
|1,00014116
|10,641502
|Konut (0 - 800.000 metreküp)
|0,38893712
|4,138291
|Konut (800.000 üzeri metreküp)
|0,32794567
|3,489342
|Konut Çatalca (0 - 100.000 metreküp)
|0,38983205
|4,147813
|Konut Çatalca (100.000 üzeri metreküp)
|0,3326812
|3,539728
|taşıma müşterileri için birim fiyat
|0,01896945
|0,201835
Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 Sm3'tür.
Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır. Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır.. (Bu içerik igdaş.İstanbul sitesinden alınmıştır.)
İGDAŞ ev-konut doğalgaz m3 fiyatı kaç TL?
2022 doğalgaz birim tüketim fiyatları İGDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alıyor. İGDAŞ'ta yer alan bilgilere göre; Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp) metreküp birim fiyatı 5,561281 olduğu yer alıyor.
İGDAŞ nedir?
İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş, kısaca İGDAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla 25 Aralık 1986[1] tarihinde, İstanbul'un doğalgaz alt yapısını, dağıtımını ve işletimini sağlamak amacı ile kurulmuş bir şirkettir. 2013 yılı toplam çalışan sayısı 5420'dir. Şirketin %94,46 sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, %5,46'sı İETT'ye, %0,03'ü Hamidiye A.Ş.'ye, %0,03'ü İstanbul İmar A.Ş.'ye ve %0,02'si İsbak'a aittir. İGDAŞ, ilk gazını 1992 yılında Kadıköy'de vermeye başlamıştır.
YORUMLAR (0)