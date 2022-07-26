2022 İGDAŞ doğalgaz metre küp birim fiyatı ne kadar? İGDAŞ ev-konut doğalgaz m3 fiyatı kaç TL? Doğalgaz zamlı tarife

2022 İGDAŞ doğalgaz metre küp fiyatı ne kadar? İGDAŞ ev-konut doğalgaz m3 fiyatı kaç TL? Doğalgaz zamlı tarife ne kadar oldu? 2022 yılına peş peşe zamlarla giren vatandaşlar doğalgaza gelen zamlar karşısında da adeta şok oldu. Her ay faturasını alanlar tüketilen metre küp birim fiyatının ne kadar olduğunu hesaplıyor. Peki 2022 evlerde kullanılan doğalgazın metreküpü kaç para?

2022 İGDAŞ doğalgaz metre küp fiyatı ne kadar? İGDAŞ ev-konut doğalgaz m3 fiyatı kaç TL? Doğalgaz zamlı tarife ne kadar oldu? 2022 yılına peş peşe zamlarla giren vatandaşlar doğalgaza gelen zamlar karşısında da adeta şok oldu. Her ay faturasını alanlar tüketilen metre küp birim fiyatının ne kadar olduğunu hesaplıyor. Peki 2022 evlerde kullanılan doğalgazın metreküpü kaç para?

Enerji ürünlerine gelen zamlar vatandaşların belini bükmüş durumda. Akaryakıt zamları ile birlikte doğalgaz fiyatlarına da son aylarda zam geldi. Vatandaşlar bir yıl öncesinin faturasıyla kıyasladığı zaman oldukça yüksek bir doğalgaz faturası yüküyle karşı karşıya. doğalgaz faturasını alanlar kullandıkları metreküpü kontrol ediyor ve metreküp fiyataları ile çarparak faturasının gerçek değerini hesaplıyor. Peki 2022 İGDAŞ doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL?

2022 İGDAŞ doğalgaz metre küp birim fiyatı ne kadar?

1.7.2022 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

TL/KWH TL/m3 0-100.000 m3 catalca birim fiyatı 0,52357171 5,570803 100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı 0,46642086 4,962718 300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı 1,00487669 10,691888 800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı 1,00487669 10,691888 CNG Üreticileri (0-300.000 metreküp) 1,25693458 13,373784 CNG Üreticileri(300-800.000 metreküp arası) 1,25693458 13,373784 CNG Üreticileri(800.000 metreküp üzeri) 1,19594313 12,724835 CNG Üreticileri Çatalca (0-100.000 metreküp arası) 1,25782951 13,383306 CNG Üreticileri Çatalca (100.000-300.000 m3 arası) 1,20067866 12,775221 CNG Üreticileri Çatalca (300.000 metreküp üzeri) 1,20067866 12,775221 Elektrik Üreticileri(0 - 100.000 metreküp arası) 1,25693458 13,373784 Elektrik Üreticileri(100-300.000 metreküp arası) 1,25693458 13,373784 Elektrik Üreticileri(300-800.000 metreküp üzeri) 1,25693458 13,373784 Elektrik Üreticileri(800.000 metreküp üzeri) 1,19594313 12,724835 Elektrik Üreticileri Çatalca(0 - 100.000 m3 arası) 1,25782951 13,383306 Elektrik Üreticileri Çatalca(100-300.000 m3 arası) 1,20067866 12,775221 Elektrik Üreticileri Çatalca(300-800.000 m3 arası) 1,20067866 12,775221 Elektrik Üreticileri Çatalca(800.000 m3 üzeri) 1,20067866 12,775221 Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp) 0,52267678 5,561281 Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp) 1,06113261 11,290451 Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp) 1,00014116 10,641502 Serbest Tüketici Düz.(800.000 üzeri metreküp) 1,00014116 10,641502 Konut (0 - 800.000 metreküp) 0,38893712 4,138291 Konut (800.000 üzeri metreküp) 0,32794567 3,489342 Konut Çatalca (0 - 100.000 metreküp) 0,38983205 4,147813 Konut Çatalca (100.000 üzeri metreküp) 0,3326812 3,539728 taşıma müşterileri için birim fiyat 0,01896945 0,201835



Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 Sm3'tür.

Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır. Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır.. (Bu içerik igdaş.İstanbul sitesinden alınmıştır.)

İGDAŞ ev-konut doğalgaz m3 fiyatı kaç TL?

2022 doğalgaz birim tüketim fiyatları İGDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alıyor. İGDAŞ'ta yer alan bilgilere göre; Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp) metreküp birim fiyatı 5,561281 olduğu yer alıyor.

İGDAŞ nedir?

İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş, kısaca İGDAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla 25 Aralık 1986[1] tarihinde, İstanbul'un doğalgaz alt yapısını, dağıtımını ve işletimini sağlamak amacı ile kurulmuş bir şirkettir. 2013 yılı toplam çalışan sayısı 5420'dir. Şirketin %94,46 sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, %5,46'sı İETT'ye, %0,03'ü Hamidiye A.Ş.'ye, %0,03'ü İstanbul İmar A.Ş.'ye ve %0,02'si İsbak'a aittir. İGDAŞ, ilk gazını 1992 yılında Kadıköy'de vermeye başlamıştır.