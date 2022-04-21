2022 Hıdrellez ne zaman? Hıdırellez (bahar bayramı) hangi gün? 2022 Hıdrellez Mayıs'ın kaçında? Mayıs ayına doğru yaklaştıkça vatandaşlar 2022 yılında Hıdrellez bayramının ne zaman kutlanacağını araştırmaya başladı. Dünyanın pek çok yerinde kutlanan Hıdrellez ülkemizde de vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sönük geçen Hıdrellez kutlamaları bu sene oldukça renkli geçmesi bekleniyor.

2022 Hıdrellez ne zaman? Hıdırellez (bahar bayramı) hangi gün? 2022 Hıdrellez Mayıs'ın kaçında? Mayıs ayına doğru yaklaştıkça vatandaşlar 2022 yılında Hıdrellez bayramının ne zaman kutlanacağını araştırmaya başladı. Dünyanın pek çok yerinde kutlanan Hıdrellez ülkemizde de vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sönük geçen Hıdrellez kutlamaları bu sene oldukça renkli geçmesi bekleniyor.

Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayram olan Hıdırellez'in ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafında nmerak ediliyor.

2022 Hıdrellez ne zaman?

Hıdırellez mayıs ayında kutlanan bir bayramdır. 2022 yılında Hıdrellez 5 Mayıs'ta başlayacak ve 6 Mayıs'ta sona erecek.

2022 Hıdrellez Mayıs'ın kaçında?

Başladığı akşam: 5 Mayıs, Perşembe

Bittiği akşam: 6 Mayıs, Cuma

Hıdrellez ne zaman kutlanır?

Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar.

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü de simgeleyen, Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşmesiyle halk dilinde Hıdrellez olarak anılmaya başlanmıştır. Doğanın canlanmasının sevinçle karşılandığı gün Hıdrellez, ibadetlerden, temizliğe, yardımlaşmalardan, diğer hazırlıklara kadar olan bir süreci de ifade eder.

Hıdırellez'in UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır.

Hıdırellezde nasıl dilek tutulur?

Hıdrellez gününün en büyük özelliklerinden birisi de dilek tutmadır. Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.

Hıdırellez günü neden ateşten atlanır?

Hıdırellez gecesi en çok yapılan etkinliklerden biri ateşten atlamadır. Bunun sebebi de ateşten atlanıldığında hastalıklardan korunulacağına inanılmasıdır. Hıdırellez'in en yaygın ritüelü budur ve ateşten atlamanın nazardan ve hastalıktan koruduğuna inanılır.

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