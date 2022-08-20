2022 Güncel İstanbul Metro Durakları Nerede? Metro Nereden Geçiyor?
Metro durakları nerede? Metro hangi duraklardan geçiyor? İstanbul Metro, 1989 tarihinden beri İstanbul şehrinde toplu taşıma sağlayıcısıdır. İstanbul'un yoğun trafik yükünü hafifletmeyi sağlamakta. İstanbul şehrinde, 106 Metro durağı ile 11 Metro hattı bulunmaktadır. Metro hatları, Kuzey'de Sarıyer Hacıosman durağından, Güney'de (Pendik) Tavşantepe durağına kadar olan alanı kapsamaktadır. En batı durağı Olimpiyatköy (Basaksehir) ve en doğu durağı Tavşantepe (Pendik) kadar metro istasyonları mevcuttur. Metro hatları hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar...
2022-08-20 14:54:57
2022 İstanbul Metro Durakları
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı;
- Atatürk Havalimanı
- DTM-İstanbul Fuar Merkezi
- Yenibosna
- Ataköy-Şirinevler
- Bahçelievler
- Bakırköy-İncirli
- Zeytinburnu
- Merter
- Davutpaşa-YTÜ
- Terazidere
- Otogar
- Kocatepe
- Sağmalcılar
- Bayrampaşa-Maltepe
- Topkapı-Ulubatlı
- Emniyet-Fatih
- Aksaray
- Yenikapı
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı;
- Kirazlı-Bağcılar
- Bağcılar Meydan
- Üçyüzlü
- Menderes
- Esenler
- Otogar
- Kocatepe
- Sağmalcılar
- Bayrampaşa-Maltepe
- Topkapı-Ulubatlı
- Emniyet-Fatih
- Aksaray
- Yenikapı
Kirazlı-Başakşehir/Metrokent Metro Hattı;
- Başakşehir-Metrokent
- Başak Konutları
- Siteler
- Turgut Özal
- İkitelli Sanayi
- İSTOÇ
- Mahmutbey
- Yenimahalle
- Kirazlı-Bağcılar
- Ziya Gökalp Mahallesi
- Olimpiyat
Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı;
- Kadıköy
- Ayrılık Çeşmesi
- Acıbadem
- Ünalan
- Göztepe
- Yenisahra
- Kozyatağı
- Bostancı
- Küçükyalı
- Maltepe
- Huzurevi
- Gülsuyu
- Esenkent
- Hastane-Adliye
- Soğanlık
- Kartal
- Yakacık-Adnan Kahveci
- Pendik
- Tavşantepe
Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı;
- Üsküdar
- Fıstıkağacı
- Bağlarbaşı
- Altunizade
- Kısıklı
- Bulgurlu
- Ümraniye
- Çarşı
- Yamanevler
- Çakmak
- Ihlamurkuyu
- Altınşehir
- İmam Hatip Lisesi
- Dudullu
- Necip Fazıl
- Çekmeköy
Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı;
- Levent
- Nispetiye
- Etiler
- Boğaziçi Ü.-Hisarüstü
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı;
- Kabataş
- Beşiktaş
- Yıldız
- Fulya
- Mecidiyeköy
- Çağlayan
- Kağıthane
- Nurtepe
- Alibeyköy
- Çırçır
- Veysel Karani-Akşemsettin
- Yeşilpınar
- Kazım Karabekir
- Yenimahalle
- Karadeniz Mahallesi
- Tekstilkent-Giyimkent
- Oruç Reis
- Göztepe Mahallesi
- Mahmutbey
Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı;
- Olimpiyat
- Ziya Gökalp Mahallesi
- İkitelli Sanayi
- Masko
- Bahariye
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