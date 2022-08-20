2022 Güncel İstanbul Metro Durakları Nerede? Metro Nereden Geçiyor?

Metro durakları nerede? Metro hangi duraklardan geçiyor? İstanbul Metro, 1989 tarihinden beri İstanbul şehrinde toplu taşıma sağlayıcısıdır. İstanbul'un yoğun trafik yükünü hafifletmeyi sağlamakta. İstanbul şehrinde, 106 Metro durağı ile 11 Metro hattı bulunmaktadır. Metro hatları, Kuzey'de Sarıyer Hacıosman durağından, Güney'de (Pendik) Tavşantepe durağına kadar olan alanı kapsamaktadır. En batı durağı Olimpiyatköy (Basaksehir) ve en doğu durağı Tavşantepe (Pendik) kadar metro istasyonları mevcuttur. Metro hatları hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar...