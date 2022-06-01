2022 Fransa açık tenis turnuvası hangi kanalda? Roland Garros hangi kanalda yayınlanacak? Fransa açık TV'den uydudan yayınlanacak mı? Roland Garros şifresiz mi? Tenis tutkunlarının beklediği an nihayet geldi. 2022 Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tüm heyecanı ile başladı. Fransa Açık tenis turnuvasını televizyondan izlemek isteyenler turnuvanın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını merak ediyor. Tenis tutkunlarını sevindirecek duyuru DMAX'ten geldi.

2022 Fransa açık tenis turnuvası hangi kanalda? Roland Garros hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Fransa açık TV'den uydudan yayınlanacak mı? Roland Garros şifresiz mi? Tenis tutkunlarının beklediği an nihayet geldi. Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tüm heyecanı ile başladı. Fransa Açık tenis turnuvasını televizyondan izlemek isteyenler turnuvanın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını merak ediyor. Tenis tutkunlarını sevindirecek duyuru DMAX'ten geldi.

Tenis dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Fransa açık tenis turnuvası başladı. Roland Garros toprak zemin mücadelesini televizyonda takip etmek isteyen tenis severler maçların şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağını merak ediyor. Sevindiren duyuru geldi...

2022 Fransa açık tenis turnuvası hangi kanalda?

Dünyanın en önemli tenis turnuvalarından Fransa Açık 2022 (Roland Garros) uydu üzerinden Türkiye'den şifresiz ve canlı olarak izlenebielcek. Fransa açık canlı yayınla 1 Haziran'dan itibaren DMAX ekranlarında olacak.

2022 Roland Garros hangi kanalda yayınlanacak?

Roland Garros maçlarını pek çok uluslararası spor kanalları yayınlıyor. Eurosport gibi ülkemizde DMAX üzerinden de mücadeleler izlenebilecek.

DMAX nasıl izlenir?

DMAX uydu üzerinden Televizyonlardan şifresiz ve canlı olarak izlenebilir. DMAX izlemek için aşağıdaki uydu frekans bilgilerini televizyonunuza ve uydu alıcınıza tanıtmanız gerekmektedir. İşte DMAX 2022 uydu frekans bilgisi;

UYDU ADI : TÜRKSAT 4A

ALIŞ FREKANSI : 12.015 MHZ

POLARİZASYON : YATAY (H)

SEMBOL HIZI : 27.500 MS/S

FEC DEĞERİ : 5/6

Rafael Nadal, yarı finale yükseldi

Fransa Açık Tenis Turnuvası çeyrek final eşleşmesinde Rafael Nadal ile Novak Djokovic karşılaştı. Zorlu mücadelede 256 dakika sürdü. Nefes kesen maçta Djokovic'i 3-1'lik skorla yenen Rafael Nadal, yarı finale yükseldi.

İspanyol raket ilk seti 6-2 kazanırken ikinci seti Djokovic'e 6-4 kaybetti. 3. sette Rafael Nadal rakibine bir kez daha 6-2'lik üstünlük kurdu. 4. set ise tie breake gitti ancak 7-6'lık skorla Rafael Nadal maçı kazanmayı başardı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası hakkında

Fransa Açık Tenis Turnuvası, kısaca Fransa Açık, orijinal ismi ile Tournoi de Roland-Garros (Roland Garros Turnuvası), her yıl Mayıs ayında Paris'te bulunan Stade Roland Garros'ta düzenlenen dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından ikincisidir.İlk olarak 1891 yılında düzenlenen turnuva, kronolojik olarak diğer Grand Slam turnuvaları olan Avustralya Açık'tan sonra, Amerika Açık ve Wimbledon'dan önce düzenlenmektedir. Fransa Açık, toprak (kil) zeminde oynanmaktadır.

Adını bir I. Dünya Savaşı pilotundan alan Stade Roland Garros'da düzenlenen turnuva, her yıl Mayıs ayının 3. haftası başlar ve tüm Grand Slamler gibi 2 hafta sürer. Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek "grand slam" turnuvası olma özelliğini taşımaktadır. Toprak kortun özelliği nedeniyle topun diğer kort tiplerinden daha yavaş hareket etmesi, turnuvanın uzun maçlar ve uzun rallilerle ün yapmasına neden olmuştur.