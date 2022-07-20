2022 Engelli maaşı ne kadar oldu?

Türkiye gündeminde yer alan artan Asgari ücret zammının ardından engelli maaşları gündeme gelirken 'Engelli maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile engelli aylığı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatacak mı'soruları yer almakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelli maaşı tutarını da açıkladı. Bu konu hakkında merak edilenlere değindik. İşte tüm detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komisyon toplantısında basına sunduğu açıklamalar ülke gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı itibari ile etkili olunacak asgari ücrete zam açıklamasında bulundu. Buna göre asgari ücret 5 500 TL oldu. Asgari ücret zammından sonra gözler artan zam fiyatlarında. Milyonlarca engelli bireyler tarafından arama motorunda en çok araştırılan konular arasında engelli maaşının ne kadar olacağı merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkındaki tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte bu haberin detayları...

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 Güncel engelli maaşı ne kadar oldu?Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterdi. Bununla birlikte engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı son zamanlarda artan asgari ücret zammı ile birlikte 2022 yılında 842,81 lira oldu. Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira olarak hesaplandı.

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

2022 Engelli maaşı ne zaman yatacak?Kurban Bayramı'na sayılı günler kala artan asgari ücret zammı beraberinde Türkiye'deki engelli bireylerin aşmış oldukları maaşların ne zaman yatacağı sorusunu gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konu hakkında açıklamada bulundu. Buna göre:

"Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." İfadesine yer verdi. .