2022 yılında milyonlarca çalışanın maaşına zam yapıldı, sosyal yardımlarının tutarları da artırıldı. Engelli vatandaşlar 2022 engelli maaşı ne kadar? 2022 Ocak engelli aylığı (maaşı) yattı mı? sorusunu sıkça sormaya başlamışken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan engelli ve yaşlı bireyleri ilgilendiren açıklama geldi. Yanık açıklamasında ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. İşte engelli ve yaşlı aylıklarına dair detaylar...

2022 yılında milyonlarca çalışanın maaşına zam yapıldı, sosyal yardımlarının tutarları da artırıldı. Engelli vatandaşlar 2022 engelli maaşı ne kadar? 2022 Ocak engelli aylığı (maaşı) yattı mı? sorusunu sıkça sormaya başlamışken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan engelli ve yaşlı bireyleri ilgilendiren açıklama geldi. Yanık açıklamasında ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. İşte engelli ve yaşlı aylıklarına dair detaylar...

2022 Ocak engelli aylığı (maaşı) yattı mı?

2022 yılı Ocay ayına ilişkin engelli ve yaşlılık maaşları hesaplara yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

2022 engelli maaşı ne kadar?

Asgari ücrete gelen yüzde 50 zam ile birlikte gözler engelli maaşlarının kaç lira olacağına çevrilmişt 2022 Engelli maaşı ne kadar oldu? sorusu yanıtını buldu. 2022 engelli maaşında da ciddi oranda bir artış yaşandı. 2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise gelen zamla birlikte engelli maaşı 1552 lira olacak.

Engelli evde bakım ayılığı kaç lira oldu?

Evde bakım maaşı ise 2022 yılında 2706'ya yükseldi. Bu aylık geçen sene 1798 TL olarak ödeniyordu.

65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2022 yılında yaşlılık aylığının (65 yaş maaşı) 1296 Türk lira olacağı belirtildi.

Engelli aylığı için nereye başvuruda bulunulmaktadır?

Aylık başvuruları kişini n ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

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