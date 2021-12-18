Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2022 asgari ücret zam oranları belli oldu. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam sonrası engelli aylığının ne kadar olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022 engelli aylığı ne kadar? Engelli maaşı kaç lira oldu? 2022 engelli maaşına ne kadar zam geldi? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Sosyal yardım niteliğinde olan engelli maaşına yapılan zam da belli oldu. İşte 2022 zamlı engelli maaşı...

2022 Assgari ücret zam oranlarının belli olmasının ardından pek çok kişi kendi maaşlarında ne kadar artış yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Engelli ve yaşlıkık aylıkları da yeni yılda zamlı olarak hesaplara yatacak. 2022 engelli maaşına asgari ücret zammından sonra gelen zam oranı da belli oldu. Peki 2022 engelli aylığı ne kadar? Engelli maaşı kaç lira oldu? 2022 engelli maaşına ne kadar zam geldi? İşte 2022 engelli maaşı hakkında detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete gelen zam oranını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları belirtti: 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden, yüzde asgari ücret olarak söylüyorum, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." Erdoğan'ın açıklamasının ardından engelli aylıkları, yaşlılık aylıkları gibi sosyal yardımlara gelecek zamlar da merak ediliyordu. O rakamlar da belli oldu...

2022 engelli aylığı ne kadar?

2022 sayılı kanuna göre ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. 2022 engelli maaşında da ciddi oranda bir artış yaşandı. 2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise gelen zamla birlikte engelli maaşı 1552 lira olacak.

Engelli maaşı kaç lira oldu?

2022 engelli maaşı gelen son zamla birlikte bin 552 TL oldu.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşı ise 2022 yılında 2706'ya yükseldi. Bu aylık geçen sene 1798 TL olarak ödeniyordu.

65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2022 yılında yaşlılık aylığının (65 yaş maaşı) 1296 Türk lira olacağı belirtildi.

Engelli aylığı kimlere verilir?

%40 ve üzerinde engeli olanlar

2022 engelli raporuna sahip olanlar

Gelir durumu asgari ücretin üçte birinde az olanlar

Temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayanlar

Herhangi bir yüksek maaşa ve mülke sahip olmayanlar

Sigortalı ya da SGK gelirli şekilde çalışmayanlar

Engelli evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Engelli bireye bakım verecek kişi mevcut engelli sağlık kurul raporu ile birlikte başvuruyu başlatabilir. Sosyal hizmet yetkilileri, başvuru yapan kişiden gerekli belgeleri isteyecektir. Eğer başvuru olumsuz sonuçlanırsa, hangi nedenle olumsuz sonuçlandığının yazılı olarak istenmesi, itiraz ve diğer başvuru mekanizmalarına başvuru için gereklidir.

Evde bakım yardımı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

Başvuru dilekçesi,

Engelli kişinin engelli sağlık kurul raporu,

Engelli kişinin ve bakım verecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı,

Adrese dayalı sistemde hanede kimlerin yaşadığının beyanı (ikametgâh adres belgesi).

Hanede yaşayanların gelir durumunu gösterir aylık bordrosu, varsa kira gelir beyanı, mal durumunu gösterir belgeler,

Engelli kişiye ait iki adet resim,

Engelli kişi okuyorsa öğrenim belgesi,

Engelli birey için varsa vasi kararı belgesi,

Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı.

Boşanma davası devam edenlerden ebeveynlerden biri ayrı evde yaşıyor olsa da ayrı yaşayan ebeveynin geliri de beyan edilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.