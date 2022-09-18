2022 En Güzel Şarkılar Neler? Şarkı Dinle, Seçme Şarkılar
2022 en güzel şarkıları neler? En güzel pop şarkılar, en çok dinlenen şarkı, Dünya’da en çok tıklanan müzikler hangisi? En çok sevilen şarkıların neler olduğu hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte merak edilen detaylar…
2022-09-18 22:14:24
En Çok Dinlenen Şarkılar Neler?
- "Shape of You" Ed Sheeran
- "Blinding Lights" The Weeknd
- "One Dance" Drake featuring Wizkid and Kyla
- "Closer" The Chainsmokers featuring Halsey
- "Thinking Out Loud" Ed Sheeran
- "God's Plan" Drake
- "Havana" Camila Cabello featuring Young Thug
- "Sunflower" Post Malone and Swae Lee
- "Perfect" Ed Sheeran
- "Love Yourself" Justin Bieber
- "Say You Won't Let Go" James Arthur
- "Despacito (Remix)" Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber
- "Lean On" Major Lazer and DJ Snake featuring MØ
- "Photograph" Ed Sheeran
- "New Rules" Dua Lipa
- "Starboy" The Weeknd featuring Daft Punk
- "Believer" Imagine Dragons
- "Sorry" Justin Bieber
- "Señorita" Shawn Mendes and Camila Cabello
- "Don't Let Me Down" The Chainsmokers featuring Daya
- "Something Just Like This" The Chainsmokers and Coldplay
- "Thunder" Imagine Dragons
- "I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)" Mike Posner
- "Bad Guy" Billie Eilish
- "Sad!" XXXTentacion
- "Humble" Kendrick Lamar
- "Dance Monkey" Tones And I
- "Let Me Love You" DJ Snake featuring Justin Bieber
2022 Yılı En Güzel Şarkılar
- AraZeynep Bastık.
- Bi' Tek Ben Anlarım KÖFN.
- Honey Kaya Stewart.
- Nerdesin Ezhel.
- ISABELLESefo, Capo.
- More Than FriendsLilo Baier.
- Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın Semicenk.
- Karalaya Karalaya Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut.
Türkçe Pop Müzikler
- Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm
- Zeynep Bastık-Ara
- İdo Tatlıses - Nerde?
- Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Sebepsiz Gidenlere
- Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Gönül Meyhanesi
- Ziynet Sali - Aşk Nerede
- Tarkan - Yap Bi Güzellik
- Çağla - Şinanay
- Semicenk & Mustafa Ceceli - Dayan
- Feride Hilal Akın - Soygun
- Irmak Arıcı - Kim Haklı
- Gökçe Kırgız - Eylül
- Ali Özmen - Taşın Git
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