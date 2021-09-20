2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olur? En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı? 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına yıl sonunda ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Hayat pahalılığının arttığı son dönemde emekliler maaşlarına ciddi bir iyileştirme bekliyor. En düşük emekli maaşının 2022 yılında da ne kadar olacağı da merak edilen bir başka konu. Türkiye'de 9 milyondan fazla emekli bulunuyor. Emeklilerin gözü kulağı maaşlarına yapılacak zam oranında. Peki SSK-Bağkur-Esnaf 2022 emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'de memurlara ve milyonlarca emeklinin maaşına temmuz ayında zam yapılmıştı. Temmuz zammı ile tüm memur ve mekli maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı. 2021 yılının son aylarına doğru gidilirken emekliler yeni yılda maaşların ne kadar olacağını sorguluyor. Peki 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olur? En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı? SSK-Bağkur-Esnaf 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 emekli maaşlşarı zam oranları ilerleyen aylarda netlik kazanacak.

2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

2022 yılında emekli maaşlarının (aylıklarının) ne kadar olacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekliler aldıkları düşük ücret ile hayat pahalılığı karşısında ayakta durmaya çalışırken maaşlarına iyi bir zam bekliyor. En düşük emekli maaşı seviysinden aylık alan mekliler ise maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılmasını talep ediyor. Peki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı? 2021 Temmuz zam oranı ile birlikte en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL'den 2 bin 624 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL'den bin 912 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 662 TL'den bin 802 TL'ye yükseldi 2022 emekli maaşları ise önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarına göre şekillenecek.

En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı?

En düşük emekli maaşlarının asgari ücrete yakın seviyeye getirilmesi bir çok emeklinin talebi. 2021 yılı asgari ücret net 2 bin 825 lira iken en düşük Bağkur emekli maaşı 1912 TL. Arada 900 liraya yakın bir fark bulunuyor.

2021 En düşük emekli maaşları

2021 yılına Temmuz ayında yapılan zam oranı ile en düşük emekli maaşları aşağıdaki agibi olmuştur. İşte en düşük emekli aylıkları;

Ocak Temmuz

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.420 2.624

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.627

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.763 1.912

BAĞ-KUR (TARIM) 1.662 1.802

Türkiye'de ne kadar eemekli var?

Türkiye'de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor. Ülkedeki emekli sayısı aralarında Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsrail, Ürdün ve Libya'nın olduğu birçok ülkenin nüfusunu geçiyor.

Emekli nedir?

Emeklilik, hayatlarını çalışarak sürdüren kişilerin yaşlılık dolayısıyla çalışamayacağı var sayılıp planlı bir şekilde çalışmayı bırakmalarıyla başlayan durumlarına verilen isimdir. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir.

Hayatlarını sürdürmek için gereken gelir çalışarak kazandıkları maaş yerine emeklilik amacıyla önceden oluşturulmuş fonlar kullanılır. Bu fonlar, içinde hayatlarını geçirdikleri devletler tarafından, çalıştıkları iş yerleri tarafından, veya şahısların kendileri tarafından oluşturulmuş olabilir. Bazen her üç türden birçok fon ayni kişinin emekliliğini amaçlar.

Çalışmadan yaşayabilmek için gerekli para emekliye genellikle sürekli bir gelir olarak, bazen yüklü bir ödeme olarak, bazen de bunların bir karışımı olarak ödenecek şekilde düzenlenir.

Emeklilik gelirleri bazen çalışanlardan toplayıp, o sırada emekli olanlara dağıtılarak, bazen her kişinin çalıştığı süre içinde çalışma gelirinin bir kısmıyla biriktirilip emekliliğinde sadece bu kendinden birikenlerden ödenecek şekilde olur.

Kaba hesapla hayatın üçte birinin hayata hazırlık, üçte birinin çalışmak, son üçte birinin de emeklilik olduğunu var sayarsak, emeklilik fonları çok uzun sürede biriktirilip, gene çok uzun sürede eriyeceği, var oldukları sürece güvenilir ve iyi gelir getiren faaliyetlerde kullanılarak ayrıca büyümeleri amaçlanacağı için ekonomik hayatta önemli ve süreklilik sağlayan bir yatırım kaynağıdırlar.

Bu uzun süreli yatırım özelliği ve dolayısıyla faizin faizi faktörünün ağır basması yüzünden kişinin emeklilik fonunun oluşturulması ile ilgili detaylar konusunda erken farkındalığı, ve iyi gözetimi, iyi bir emeklilik gelirine ulaşmak bakımından büyük önem taşır.

Emeklilik fonlarının biriktirilmesi ve eritilmesi sürecinde bir sürü öngörülmesi zor etken vardır. Bu süreçteki yükümlülükleri ve riskleri kimlerin hangi sürelerde taşıyacağını, emekli gelirinin hangi süre içinde ne miktarda ödeneceğini belirleyen kanunlar ve sözleşmeler, bu süre içinde, fonların yatırımlarının ne kadar iyi ve verimli idare edildiği, ekonominin ne kadar iyi gittiği, demografinin nasıl bir gelişme gösterdiği (örneğin ortalama yaşam sürelerinin uzaması/kısalması), kuralların, politik seçeneklerin, ve hatta faiz oranlarının nasıl ne yönde geliştiği gibi etkenler sonucu çok değiştirebilir. Savaş, afet, pandemi, yeni buluşlar, yeni gelişmelere toplumun ne hızla uyum sağladığı gibi şeyler gelecekteki emekli maaşlarını etkileyebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.