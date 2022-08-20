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TIMETURK / GENEL / 2022 En Çok Dinlenen Şarkılar Neler? En Güzel Şarkı Sözleri

2022 En Çok Dinlenen Şarkılar Neler? En Güzel Şarkı Sözleri

2022 en çok dinlenen şarkılar hangisi? En güzel şarkı sözleri neler? En fazla tercih edilen şarkı sözleri nelerdir? Bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.

1 Saat Önce
2022-08-20 22:06:44
2022 En Çok Dinlenen Şarkılar Neler? En Güzel Şarkı Sözleri

2022 En Çok Dinlenen Şarkılar

  • Köfn-Bi'tek Ben Anlarım
  • Zeynep Bastık-Ara
  • Tarkan-Yap Bi Güzellik
  • Murda – Hadise-İmdat
  • Edis-Yalancı
  • Ezhel-Nerdesin
  • Derya Uluğ-Hadi Çal
  • Gökhan Türkmen-Mahşer
  • İkilem-Geçemem Senden
  • Buray-Girdap
  • Sefo-Tutsak
  • Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli Feat İrem Derici-Rastgele
  • Semicenk - Funda Arar-Al Sevgilim
  • Madrigal-Dip
  • Can Koç-Gökyüzünü Tutamam

En Güzel Türkçe Şarkı Sözleri

Sıla – Yan Benimle Şarkı Sözü

 

Yalan sevinçle oyalandım

Aklın tuzağında dolandım

Kusuruma bakma zil zurna geldim

Sabahın 5'i kapına dayandım

 

Erbabım aşk madem

Madem yasaklar namahrem

Kafeste sözler susuyor şimdilik

Uçurur zaman hele du' bakalım

 

Sırtında uzun hırka gibi gece

Yarenlik etmez kaytarır hece

Hatıra oturmuş kalkmaz halden anlamaz

Derya deniz düşünce

 

Gezdim seni sokak sokak

Valla yok hesap kitap

İçimde avaz avaz yan yan yan benimle

Uzun yola gider gibi

Bakma öyle yüzüme

Aman cancağazım etme

 

Söz: Sıla Gencoğlu

 

Mabel Matiz – Öyle Kolaysa Şarkı Sözü

 

Yaşadık be, tamam!

Anladıysak ne gam

Bir sofrada bin saf tutulmuş

Görmüyorsan devam!

 

Ağlarım, gülerim

Aynı tas ve hamam

Adamım, kaygan kanun bu

Düşerim, uyamam

 

Kalmasın bak elinde

Gönül bu, yerme, yerinme

Ve dünya bir çölse, durma

Seraba su getir

 

Öyle kolaysa gel başımdan

Kaldır at sevdanı

Dertli saz bu, boşa çalınmaz

Çaldığın reva mı?

 

Satmam, bu dert benim!

Hem ağam, hem paşam!

Öğrenirim onunla kendimi

Direnenler yaşar

 

Söz: Mabel Matiz

 

Emir Can İğrek – Nalan Şarkı Sözü

 

ana yanığım ama bu ateşi harlama

Nalan

Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben orada

 

Sen bahçesin ben kasırga

Çiçeklerin kopar burada

Yapma

Nalan

 

Ben karşının taksisiyim

Ömrünün hay aksisiyim

Olmaz

Nalan

 

Bak ben yara gibiyim, gönlünde bi' yara gibiyim

Nalan

Sal beni gideyim, ömründe bi' kara meleğim

Nalan

 

Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat n'olur

Sal beni gideyim, ömründe bi' kara meleğim

 

Sen kıştasın ben boş soba

Ayakların üşür burada

Yakma

Nalan

 

Sessiz konuş ne olursun

Ayıp olur kahrolursun

Olma

Nalan

 

Ben yara gibiyim

Sal beni gideyim

 

Söz: Emir Can İğrek

 

Feridun Düzağaç – Beni Bırakma Şarkı Sözü

Belki güneş bir gün ikimiz için doğar

Belki korkuları hayallerimiz boğar

O masal günü gelinceye kadar

Susuyorum, susuyorum

 

Susadıkça yüzün düşer aklıma

Korkar oldum düşlemekten

Adını anarım çoğalır sesim

Konuşmaktan, düşünmekten, özlemekten

 

Gel bak bir elimde gökyüzü var hala

Ötekinde kayıp giden yıldızlar, la la

Korkular da benim umutlar da

Beni bırakma

Beni bırakma

 

Kimse kimsenin her şeyi olamazmış

Di'li geçmişten tek yaramsın sen

Sensiz kimse mi, kimsesiz miyim bilmem

Hiç bilmek istemem

Hatta düşünmem

 

Söz: Feridun Düzağaç .

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