2022 En Çok Dinlenen Şarkılar Neler? En Güzel Şarkı Sözleri
2022 en çok dinlenen şarkılar hangisi? En güzel şarkı sözleri neler? En fazla tercih edilen şarkı sözleri nelerdir? Bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.
2022-08-20 22:06:44
2022 En Çok Dinlenen Şarkılar
- Köfn-Bi'tek Ben Anlarım
- Zeynep Bastık-Ara
- Tarkan-Yap Bi Güzellik
- Murda – Hadise-İmdat
- Edis-Yalancı
- Ezhel-Nerdesin
- Derya Uluğ-Hadi Çal
- Gökhan Türkmen-Mahşer
- İkilem-Geçemem Senden
- Buray-Girdap
- Sefo-Tutsak
- Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli Feat İrem Derici-Rastgele
- Semicenk - Funda Arar-Al Sevgilim
- Madrigal-Dip
- Can Koç-Gökyüzünü Tutamam
En Güzel Türkçe Şarkı Sözleri
Sıla – Yan Benimle Şarkı Sözü
Yalan sevinçle oyalandım
Aklın tuzağında dolandım
Kusuruma bakma zil zurna geldim
Sabahın 5'i kapına dayandım
Erbabım aşk madem
Madem yasaklar namahrem
Kafeste sözler susuyor şimdilik
Uçurur zaman hele du' bakalım
Sırtında uzun hırka gibi gece
Yarenlik etmez kaytarır hece
Hatıra oturmuş kalkmaz halden anlamaz
Derya deniz düşünce
Gezdim seni sokak sokak
Valla yok hesap kitap
İçimde avaz avaz yan yan yan benimle
Uzun yola gider gibi
Bakma öyle yüzüme
Aman cancağazım etme
Söz: Sıla Gencoğlu
Mabel Matiz – Öyle Kolaysa Şarkı Sözü
Yaşadık be, tamam!
Anladıysak ne gam
Bir sofrada bin saf tutulmuş
Görmüyorsan devam!
Ağlarım, gülerim
Aynı tas ve hamam
Adamım, kaygan kanun bu
Düşerim, uyamam
Kalmasın bak elinde
Gönül bu, yerme, yerinme
Ve dünya bir çölse, durma
Seraba su getir
Öyle kolaysa gel başımdan
Kaldır at sevdanı
Dertli saz bu, boşa çalınmaz
Çaldığın reva mı?
Satmam, bu dert benim!
Hem ağam, hem paşam!
Öğrenirim onunla kendimi
Direnenler yaşar
Söz: Mabel Matiz
Emir Can İğrek – Nalan Şarkı Sözü
ana yanığım ama bu ateşi harlama
Nalan
Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben orada
Sen bahçesin ben kasırga
Çiçeklerin kopar burada
Yapma
Nalan
Ben karşının taksisiyim
Ömrünün hay aksisiyim
Olmaz
Nalan
Bak ben yara gibiyim, gönlünde bi' yara gibiyim
Nalan
Sal beni gideyim, ömründe bi' kara meleğim
Nalan
Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat n'olur
Sal beni gideyim, ömründe bi' kara meleğim
Sen kıştasın ben boş soba
Ayakların üşür burada
Yakma
Nalan
Sessiz konuş ne olursun
Ayıp olur kahrolursun
Olma
Nalan
Ben yara gibiyim
Sal beni gideyim
Söz: Emir Can İğrek
Feridun Düzağaç – Beni Bırakma Şarkı Sözü
Belki güneş bir gün ikimiz için doğar
Belki korkuları hayallerimiz boğar
O masal günü gelinceye kadar
Susuyorum, susuyorum
Susadıkça yüzün düşer aklıma
Korkar oldum düşlemekten
Adını anarım çoğalır sesim
Konuşmaktan, düşünmekten, özlemekten
Gel bak bir elimde gökyüzü var hala
Ötekinde kayıp giden yıldızlar, la la
Korkular da benim umutlar da
Beni bırakma
Beni bırakma
Kimse kimsenin her şeyi olamazmış
Di'li geçmişten tek yaramsın sen
Sensiz kimse mi, kimsesiz miyim bilmem
Hiç bilmek istemem
Hatta düşünmem
Söz: Feridun Düzağaç .
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