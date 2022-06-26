2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

Tüm dikkatler Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi için yapılacak duyuruya çevrildi. 2018 yılında yapılan düzenlemeyle, dini bayramlarda yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, 2022 Kurban Bayramı'ndan önce emeklilere verilecek. 4/A yani işçi statüsündeki emekliler ile Bağ-Kur'lu emeklilerin ikramiyeleri ayrı tarihlerde ödenecek. Geçen Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler 1.100 TL olarak ödenirken, bu bayram da ödemelerin aynı olması bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı emeklilik ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyelerinde son durum.

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği son dakika bilgileri ile takip edilmektedir. Bayramlarda aylık, dul ve yetim aylığı olarak ödenen ikramiyeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen tarihlerde ödenir. Takvime göre Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak yatırılan SSK ve Bağ Kur emekli ikramiyelerinin ödeme tarihi ve tutarı henüz açıklanmadı. Memur ve emekli zammının belirlenmesinin ardından emeklilik bayram ikramiyelerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bu durumda emeklilik bayram ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi geçen Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak verilmişti. 2022 Kurban Bayramı için emeklilik ikramiyesinin 1100 TL olması bekleniyor. .