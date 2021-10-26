2022 EKPSS sınavı | EKPSS başvuruları başladı mı? Engelli KPSS ne zaman yapılacak? Engelli KPSS sınav başvurusu hangi tarihte başlayacak? sorusu EKPSS'ye girmeyi düşünen binlerce engelli vatandaş tarafından araştırılıyor. 2 yılda bir yapılan EKPSS sınavı 2022 yılında da yapılacak. Engelli KPSS sınavına girerek kamuda istihdam edilmek isteyen engelli bireylerin girmesinin zorunlu olduğu EKPSS sınavı ile ilgili detaylar haberimizde olacak...

Engelli bireyler kamu kurumlarında işe girmesi için EKPSS sınavına girmek zorunda. Binlerce engelli vatandaş EKPSS sınavına girerek atanma tercihi yapıyor ve ayrılan engelli kadrolarında işe başlıyor. 2022 yılında EKPSS sınavına girmek isteyenler 2022 EKPSS başvuruları başladı mı? EKPSS ne zaman yapılacak? Engelli KPSS sınav başvurusu hangi tarihte başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte Engelli KPSS'ye ilişkin detaylar...

EKPSS ne zaman yapılacak?

Engelli KPSS sınavı 2022 yılında ÖSYM tarafından gerçekleşicek. EKPSS sınavına girerek kamu kurumlarına atanmak isteyen binlerce kişi EKPSS ne zaman yapılacak? sorusunu soruyor. 2022 EKPSS sınavının ne zaman yapılacağına dair henüz tarih netleşmedi. ÖSYM'nin ilerleyen aylarda 2022 KPSS sınavının ne zaman hangi tarihte başlayacağını duyurması bekleniyor.

2022 EKPSS başvuruları başladı mı?

2022 yılında yapılacak EKPSS sınav başvuruları henüz başlamadı. 2022 EKPSS takviminin önümüzdeki aylarda netleşip duyurulması bekleniyor.

EKPSS nedir?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre ; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tanımı resmî olarak kullanılmıştır.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) engelli statüsündeki lise ve üniversite mezunlarının atama amacıyla tabi tutulduğu sınav.

3 Ekim 2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bu sınav ortaöğretim, ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan özürlüler için eğitim durumları ve özür gruplarına göre hazırlanan sorularla ve sınava girecek kişilerin ulaşabilirlik şartları göz önüne alınarak yapılır. Belirtilen eğitim seviyesi dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41 inci maddesine göre asgari eğitim şartını sağlayanlar, kura sistemiyle alınır.

Sınav veya kura sonucunda yerleştirme yapılacak olan kurum tarafından oluşturulan 5 kişilik bir komisyon kişinin fiziki engel durumunu, yapacağı işin fiziki gerekliklerine uygun olup olmadığı yönünden değerlendirir, sınavda yüksek puan almış olmak tek başına atama için hak sağlamaz.

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