EKPSS sonuçları 20 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.
2022 EKPSS ne zaman? EKPSS sınav yerleri açıklandı mı?
EKPSS 2022 oturumuna kısa bir süre kala sınav tarihi ve yerleri ile ilgili bilgiler gündeme geldi. ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKPSS, nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, Başvuru işlemleri yılbaşında tamamlanan EKPSS sınav tarihi hangi gün?
2022-04-07 14:04:21
27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınan EKPSS başvurularının ardından, EKPSS sınav yerleri araştırmasına başlandı. Sınav giriş belgesini almak ve sınav tarihinden önce sınav yerleri hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar araştırma yapıyor. Peki, 2022 EKPSS ne zaman? EKPSS sınav yerleri açıklandı mı?
EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.
Sınavda; Adayların eğitim düzeyi ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı ve cevap kağıdı kullanılacaktır. Testler her eğitim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır.
Sınavın 24 Nisan'da gerçekleşecek olması nedeniyle 18-22 Nisan tarihleri arasında EKPSS sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor.
YORUMLAR (0)