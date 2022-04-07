2022 EKPSS ne zaman? EKPSS sınav yerleri açıklandı mı?

EKPSS 2022 oturumuna kısa bir süre kala sınav tarihi ve yerleri ile ilgili bilgiler gündeme geldi. ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKPSS, nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, Başvuru işlemleri yılbaşında tamamlanan EKPSS sınav tarihi hangi gün?