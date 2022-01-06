2022 ek ders ücreti (Kadrolu-Sözleşmeli) | 2022 ek ders zammı ne kadar oldu? Ek ders saat ücreti ne kadar oldu?

2022 ek ders ücreti (Kadrolu-Sözleşmeli) | 2022 yılında öğretmenlere yapılacak zam oranı belli oldu. Yüzde 2.5 ek zam ile birlikte öğretmenlere 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Dönem zammı belli olan öğretmenler ek ders zammı ne kadar oldu? Ek ders saat ücreti ne kadar oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretleri de 2022 yılında zamlanacak. İşte öğretmen 2022 ek ders ücretleri...

2022 ek ders ücreti (Kadrolu-Sözleşmeli) | Milyonlarca memur gibi öğretmenlerin de 2022 yılında alacakları zam oranı netlik kazandı. Öğretmenler enflasyon farkı ve ek yüzde 2.5 oranında ek zamla birlilkte 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 30.5 oranında zam alacak. Zammın belli olmasından sonra 1 milyona yakın öğretmen ek ders ücretlerine ne kadar artış yapılcağını hesaplamaya başladı. İşte 2022 zamlı ek ders ücretleri...

2022 ek ders ücreti (Kadrolu-Sözleşmeli)

2022 yılında öğretmenlerin alacakları saatlik ek ders ücretlerine de zam yapıldı. Öğretmen gelirlerinin en önemli kısımlarından biri olan ek ders ücretleri 2022 Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki gibi oalcakktır;

Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti: 23,41 TL

Takviye kursu ek ders ücreti ne kadar: 54,57 TL

Gece ek ders ücreti: 29,191TL

Özel eğitim ek ders ücreti : 34,09 TL

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek ders ücreti, ait olduğu ay için geçerli olan maaş katsayısı, gündüz dersleri için 140, gece ve haftasonu dersleri için 150 göstergesi ile çarpılarak hesaplanır. Hesaplanan tutardan çalışanın bulunduğu vergi diliminin oranına göre (%15, %20 gibi) gelir vergisi ve damga vergisi (bu yazının yazıldığı tarihte çalışanlar için binde 7,59) hesaplanarak düşülür ve kalan ücret ödenir.

2021-2022 ek ders ücreti (Ücretli Öğretmen)

Ücertli öğretmenlerin geçen sene Temmuz ayında aldıkları ek ders üceti aşağıdaki gibiydi;

Brüt: 25,17

Net %15: 23,11 TL

Net %20: 20,37 TL

Net %27: 18,36 TL

2021-2022 ek ders ücreti (Sözleşmeli Öğretmen)

Sözleşmeli öğretmenlerin geçen sene Temmuz ayında aldıkları ek ders üceti aşağıdaki gibiydi;

Brüt: 25,17

Net %15: 19,85 TL

Net %20: 17,13 TL

Net %27: 15,61 TL

Ek ders ücreti nedir?

Ek ders ücreti öğretmen gelirlerinde önemli bir kısmı oluşturuyor. Ek ders ücretleri aylık olarak öğretmen maaşından hairici olarak hesaplara yatar. Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. Haftalık 15 saat dersin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir. Ek ders ücreti ile öğretmen maaşları bir miktar daha artmış oluyor.

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