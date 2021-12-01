2022 Ebe maaşı | Ebeler 2022 yılında ne kadar maaş alacak? 2022 Ebe maaşına 2500 TL zam mı gelecek? Sağlık Bakanlığı bünyesinde göre alan sağlık personeline maaş müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkçıların maaşına ne kadar iyileştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında 'Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' dedi. Binlerce ebe de kendi maşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 yılında ebe maaşları ne kadar olacak?

2022 Ebe maaşı | Ebeler 2022 yılında ne kadar maaş alacak? 2022 Ebe maaşına 2500 TL zam mı gelecek? Sağlık Bakanlığı bünyesinde göre alan sağlık personeline maaş müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkçıların maaşına ne kadar iyileştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" dedi. Binlerce ebe de kendi maşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 yılında ebe maaşları ne kadar olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık personelleri ile ilgili önemli açıkalamlar geldi. Bakan Koca açıklamasında "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" dedi. Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

2022 Ebe maaşı

Ebe Maaşı (7. derece 2 Yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu) net olarak 5,267.67 TL civarında maaş alıyordu. Bu oran değişiklik gösterbiliyor. 2022 yılında ise ebe maaşlarının ciddi oranda artacağı tahmin ediliyor. Enflasyon farkının ortaya çıkması ile ebe maaşları netlik kazanacak.

2021 Temmuz memur maaşları

Vali 14.835 TL

Genel müdür (1/4) 14.914 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839 TL

Memur (Lisans - 9/1) 4.841 TL

Öğretmen (1/4) 6.049 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648 TL

Başkomiser (3/1) 7.833 TL

Polis memuru (8/1) 6.859 TL

Uzman doktor (1/4) 9.314 TL

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868 TL

Mühendis (1/4) 8.001 TL

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 7.596 TL

Vaiz (1/4) 6.285 TL

Avukat (1/4) 7.639 TL

En düşük memur maaşı 4.542 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.