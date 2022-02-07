DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Isparta'ya hangi belediyeler yardım etti? Isparta'ya yardım edildi mi ?
Murat Sancak'tan bilet jesti
Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin liralık rekor ceza!
Derya Büyükuncu tutuklanacak mı? Derya Büyükuncu ne dedi ne söyledi? Derya Büyükuncu yakalandı mı?
Milli sporcu Furkan Akar yarı finale çıktı
2022 dünyanın en güzel arabası hangisi seçildi? 2022'in en güzel arabası hangisidir?
Üsküdar'da patlamamı oldu? Üsküdar'da doğal gaz mı patladı?
AssangeDAO, WikiLeaks kurucusu için 38 milyon dolar topladı
İsrail'de Pegasus casus yazılımı skandalı büyüyor
BOTAŞ duyurdu: Sanayi tesislerine uygulanan kısıtlama sona erdi
Zack King Türk Hava Yolları reklamı | Türk Hava Yolları reklam filmi Zack King ile çekildi!
İlk Türk Laboratuvarı Dünyada Savunma Sanayisi Üretimine Onay Veriyor
Bakan duyurdu: Yurtlardaki internet kotası 32 GB’ye çıkarıldı
Safa Sarı evlendi! Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız nikah masasına oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında görüşme

TIMETURK / GENEL / 2022 dünyanın en güzel arabası hangisi seçildi? 2022'in en güzel arabası hangisidir?

2022 dünyanın en güzel arabası hangisi seçildi? 2022'in en güzel arabası hangisidir?

2022 yılının en güzel arabası seçildi. Peki 2022 yılının en güzel arabası nedir? 2022 dünyanın en güzel arabası hangisi seçildi? 2022'in en güzel arabası hangisidir? İşte detaylar...

28 Dakika Önce
2022-02-07 15:44:55
2022 dünyanın en güzel arabası hangisi seçildi? 2022'in en güzel arabası hangisidir?

37. Uluslararası Otomobil Festivali katılımcıları 2022 yılının en güzel otomobilini seçti. Jüri tarafından belirlenen sonuçlara göre, yılın en güzel otomobilinin DS 4 olduğu ifade edildi. Fransız otomobil üreticisi DS, bu ödülle son sekiz yılda yedinci kez "en güzel" ödülünün sahibi oldu.

Konu ile ilgi açıklamalarda bulunan DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz, "Yılın En Güzel Otomobili ödülü, DS 4'ü ortaya koyan tüm çalışanlarına verilmiş bir ödül. Çizim aşamasına geçmeden önce otomobilin teknik platformunu modellemek için mühendislerimizle iki yıl çalıştık. Tasarım sürecine geçtiğimizde, yeni bir konsept ortaya koymak için oldukça geniş bir hareket alanına sahip olduk. Geçtiğimiz yıl yine Uluslararası Otomobil Festivali tarafından ödüllendirilen DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alan DS 4, şimdiye kadar görülmemiş orantılarıyla segmentinde benzersiz bir tasarıma sahip. Otomobilin tasarımı büyük jantlar üzerine yerleştirilmiş, atletik, fazlasıyla kaslı ve kompakt hatlar ile ifade ediliyor. Aerodinamik, verimli ve karizmatik bir yapıya sahip." dedi.

2022'in en güzel arabası hangisidir? İşte Karşınızda 2022'in en güzel arabası...

534fbf524fa685edf41970a3f685ac30d614498c .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş