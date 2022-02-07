2022 yılının en güzel arabası seçildi. Peki 2022 yılının en güzel arabası nedir? 2022 dünyanın en güzel arabası hangisi seçildi? 2022'in en güzel arabası hangisidir? İşte detaylar...

37. Uluslararası Otomobil Festivali katılımcıları 2022 yılının en güzel otomobilini seçti. Jüri tarafından belirlenen sonuçlara göre, yılın en güzel otomobilinin DS 4 olduğu ifade edildi. Fransız otomobil üreticisi DS, bu ödülle son sekiz yılda yedinci kez "en güzel" ödülünün sahibi oldu.

Konu ile ilgi açıklamalarda bulunan DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz, "Yılın En Güzel Otomobili ödülü, DS 4'ü ortaya koyan tüm çalışanlarına verilmiş bir ödül. Çizim aşamasına geçmeden önce otomobilin teknik platformunu modellemek için mühendislerimizle iki yıl çalıştık. Tasarım sürecine geçtiğimizde, yeni bir konsept ortaya koymak için oldukça geniş bir hareket alanına sahip olduk. Geçtiğimiz yıl yine Uluslararası Otomobil Festivali tarafından ödüllendirilen DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alan DS 4, şimdiye kadar görülmemiş orantılarıyla segmentinde benzersiz bir tasarıma sahip. Otomobilin tasarımı büyük jantlar üzerine yerleştirilmiş, atletik, fazlasıyla kaslı ve kompakt hatlar ile ifade ediliyor. Aerodinamik, verimli ve karizmatik bir yapıya sahip." dedi.

2022'in en güzel arabası hangisidir? İşte Karşınızda 2022'in en güzel arabası...

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