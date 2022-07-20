2022 DSİ işçi alımı | DSİ personel alımı başvurusu başladı mı? DSİ işçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Kamuda işçi olarak çalışmak isteyenleri ilgilendiren iş ilanları aralıklı olarak İŞKUR ve kurumların internet sitesinden yayınlanıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) de 2022 yılında personel alımına devam edecek. DSİ bünyesinde işçi olarak görev almak isteyen binlerce kişi şu sıralar DSİ personel alımı başladı mı? sorusuna yanıt arıyor. Yapılan duyuruya göre 2022 DSİ işçi alımı başvuruları bugün başladı.

2022 DSİ işçi alımı | DSİ personel alımı başvurusu başladı mı? DSİ işçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Kamuda işçi olarak çalışmak isteyenleri ilgilendiren iş ilanları aralıklı olarak İŞKUR ve kurumların internet sitesinden yayınlanıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) de 2022 yılında personel alımına devam edecek. DSİ bünyesinde işçi olarak görev almak isteyen binlerce kişi şu sıralar DSİ personel alımı başladı mı? sorusuna yanıt arıyor. Yapılan duyuruya göre 2022 DSİ işçi alımı başvuruları bugün başladı.

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle pek çok çalışana aldığı ücret artık yetemez oldu. Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar bir yandan da yeni işler arıyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek istenenlerin sayısı oldukça fazla. Kamu işçi ilanları aralıklı olarak kurumların internet sitesinden yada İŞKUR aracılığı ile duyuruluyor. Son olarak Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı yapacağını duyurdu.

2022 DSİ işçi alımı

DSİ sözleşmeli Destek Personeli pozisyonunda 196 adet işçi istihdam edeceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. DSİ'de işçi olarak yer almak isteyen binlerce kişi başvuru koşullarını ve zamanı araştırmaya başladı. Temmuz ayında DSİ personel alımı gerçekleştirecek.

DSİ personel alımı başvurusu başladı mı?

Devlet Su İşleri işçi alımı başvuruları 20 Temmuz'da başladı. Başvurular 30 Temmuz 2022 tarihinde saat: 23.59'da sona erecektir. DSİ personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyenler 30 Temmuz'a kadar başvuru yapabilir.

DSİ İşçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Personel alımı başvuruları 30 Temmuz'dan sonra değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonrası kısa süre içinde başvuru sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

DSİ işçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Başvurular, elektronik ortamda yapılacak. Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

DSİ nedir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), ülkedeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla kurulan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir genel müdürlük. 6200 Sayılı Kanun'la 25 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Daha sonra 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine de İçmesuyu temini gayelerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca 18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı kanunun 10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır. .