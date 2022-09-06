2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?

Doğalgaz yardımı başvuruları yeniden gündeme geldi. Devlet tarafından tahsis edilen desteklerden yüz binlerce vatandaş faydalanabilecek. Destek kapsamında yaklaşık 4 milyon aile bu destekten yararlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün millete hitaben yaptığı konuşmada doğalgaz desteğinin müjdesini verdi. Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine sağlanacak destek ödemeleri için tarih verdi. Peki, doğalgaz yardımına nasıl başvurulur, şartlar nelerdir? İşte başvuru ekranı…