2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?
Doğalgaz yardımı başvuruları yeniden gündeme geldi. Devlet tarafından tahsis edilen desteklerden yüz binlerce vatandaş faydalanabilecek. Destek kapsamında yaklaşık 4 milyon aile bu destekten yararlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün millete hitaben yaptığı konuşmada doğalgaz desteğinin müjdesini verdi. Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine sağlanacak destek ödemeleri için tarih verdi. Peki, doğalgaz yardımına nasıl başvurulur, şartlar nelerdir? İşte başvuru ekranı…
2022-09-06 12:24:34
E-Devlet ekranından doğalgaz destek başvuruları alınmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen doğalgaz yardım ödemelerine henüz başvurmamış olanlar, "Doğalgaz yardımına nasıl başvurulur?" sorusunu yanıtlamaya odaklandı. Doğalgaz fatura yardımı için e-devlet kaydı olmayanlar sosyal hizmet merkezlerine başvurabilecek. Peki, doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? İşte 2022 doğalgaz destek başvuruları hakkında bilgiler.
2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Doğalgaz yardım başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden yapılacak.
Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler.
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.
Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktardı.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.
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