2022 Doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman yapılacak?

HANGİ HANEYE NE KADAR DOĞAL GAZ YARDIMI YAPILACAK?

Isıtma desteği bölgesel iklim koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ birlikte çalışıyor. Sahada sıcaklık ölçümleri yapıldı. Bu sıcaklığa göre ne kadar ısıtma gerektiği mevsime göre belirlenir. Ödemeler buna göre yapılacaktır. Örneğin Antalya'da kış mevsiminde, Erzurum'da kış mevsiminde ihtiyaç duyulan doğalgaz miktarı farklıdır. Yani kış aylarında hangi ilde sıcaklık sıfırın altına ne kadar düşerse benzer kriterlere bakılır ve buna göre hesaplamalar yapılır.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık, doğalgaz yardımının da uygulamaya geçtiğinde diğer sosyal yardımlar gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet üzerinden sağlanacağını belirtti.

Nasıl alınacak?

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yardımlar, hakkı alan kişinin PTT kartına destek ödemesi olarak yatırılacaktır. Kişi faturayı alarak ödemesini PTT'den geri alabilecektir.