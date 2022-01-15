2022 Doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından doğalgaz faturası yardımlarının müjdesini verdi. 2022 yılında kömür yardımına ek olarak doğalgaz faturası yardımı da uygulanacak. Doğalgaz fatura desteği uygulaması başladı mı, nasıl başvurulur?
2022-01-15 13:47:26
Yakacak yardımı adı altında ihtiyaç sahiplerine kömür desteği sağlanmaktadır. Ancak talep edilmesi halinde doğalgaz kullananlar ısınma yardımını kömür yerine doğalgaz olarak alabilecek. Bu yardımlar nasıl dağıtılacak? Her haneye ne kadar doğalgaz yardımı yapılacak? İklim koşullarına göre ayarlamalar yapılacaktır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında hane başına yıllık 450 - 1150 TL destek sağlayacaklarını belirterek, "Bu ödemeleri Mart ve Ekim aylarında iki eşit taksitte yapacağız. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Yıllık 3 milyar TL destek öngörüyoruz." dedi.
HANGİ HANEYE NE KADAR DOĞAL GAZ YARDIMI YAPILACAK?
Isıtma desteği bölgesel iklim koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ birlikte çalışıyor. Sahada sıcaklık ölçümleri yapıldı. Bu sıcaklığa göre ne kadar ısıtma gerektiği mevsime göre belirlenir. Ödemeler buna göre yapılacaktır. Örneğin Antalya'da kış mevsiminde, Erzurum'da kış mevsiminde ihtiyaç duyulan doğalgaz miktarı farklıdır. Yani kış aylarında hangi ilde sıcaklık sıfırın altına ne kadar düşerse benzer kriterlere bakılır ve buna göre hesaplamalar yapılır.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakan Yanık, doğalgaz yardımının da uygulamaya geçtiğinde diğer sosyal yardımlar gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet üzerinden sağlanacağını belirtti.
Nasıl alınacak?Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yardımlar, hakkı alan kişinin PTT kartına destek ödemesi olarak yatırılacaktır. Kişi faturayı alarak ödemesini PTT'den geri alabilecektir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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