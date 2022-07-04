2022 DGS soruları ve cevapları indir | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) soru kitapçığı-cevap anahtarı PDF İndir | DGS A-B-C-D kitapçığı (Sözel-Sayısal) soru ve cevapları indir

2022 DGS soruları ve cevapları indir | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) soru kitapçığı-cevap anahtarı PDF İndir | DGS A-B-C-D kitapçığı (Sözel-Sayısal) soru ve cevapları ÖSYM'den İndir | Eğitimlerini 2 yıllık önlisanstan 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen binlerce kişi 3 Temmuz'da yapılan DGS sınavında ter döktü. DGS sınavından çıkan adaylar kendi performanslarını değerlendirebilmek için DGS soruları ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak edip araştırmaya başladı. ÖSM adayların merakla beklediği gelişmeyi duyurdu. ÖSYM 2022 DGS sınavının soru ve cevap anahtarını açıkladı...

2022 DGS soruları ve cevapları indir | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) soru kitapçığı-cevap anahtarı PDF İndir | DGS A-B-C-D kitapçığı (Sözel-Sayısal) soru ve cevapları ÖSYM'den İndir | Eğitimlerini 2 yıllık önlisanstan 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen binlerce kişi 3 Temmuz'da yapılan DGS sınavında ter döktü. DGS sınavından çıkan adaylar kendi performanslarını değerlendirebilmek için DGS soruları ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak edip araştırmaya başladı. ÖSM adayların merakla beklediği gelişmeyi duyurdu. ÖSYM 2022 DGS sınavının soru ve cevap anahtarını açıkladı...

Yüz binlerce aday 2 yıllık önlisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine eğitimlerini tamamlamak için DGS sınavına girdi. 3 temmuz'da yapılan DGS sınavına bu sene ilgi oldukça fazlaydı. Sınavın sona ermesiyle adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden sınav puanını hesaplayabilmek için soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM'den merakla beklenen duyuru geldi.

2022 DGS soruları ve cevapları indir

ÖSYM'den 2022 DGS soru kitapçığı ve cevaplarına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2022-DGS sınavı soruları ve cevapları yüzde 10 ÖSYM'nin resmi interenet sitesinden yayınlandı. Adaylar şifreleri ve ile ÖSYM'ye giriş yaparak sorulara bakabilecektir.

DGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

2022 DGS sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını sabırsızlıkla bekliyor. 2022 DGS sınav sonuçlarının 12 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2022 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de başlayacak.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır. .