2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 Temmuz’da DGS sınavının sona ermesinin ardından sınava katılım gösteren adaylargözünü sınav sonucunun açıklanacağı tarihe çevirdi. DGS sınava giren adaylar 'DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS soru ve cevapları açıklandı mı?' gibi soruların cevaplarını araştırmakta. Bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar…

DGS NEDİR?

DGS ne, açılımı nedir?DGS'nin açılımı dikey geçiş sınavı olarak tanımlanmakta. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenen sınav sistemidir. Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmaktadır. Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için yapılan sınavdır.

2022 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 3 Temmuz tarihinden DGS sınavına giren öğrenciler tarafından en sık araştırılan konular arasında DGS sınav sonuçları yer almakta. Buna göre DGS sınav sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

DGS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 Temmuz'da DGS sınavına giren adaylar tarafından tercihlerin ne zaman başlayacağı araştırılmakta. 2022 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. DGS sınav sonuçlarının belli olmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak resmî açıklama ile DGS tercih dönemi belli olacak. 2021 yılı DGS tercih işlemleri 27 Ağustos- 7 Eylül arasında gerçekleştirilmişti. 2022 DGS tercih işlemleri hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz.

DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

3 Temmuz 2022 tarihinde DGS sınavına giren adayların büyük bir merakla bekledikleri DGS sınav soru ve cevaplarının sınav bittikten sonra ÖSYM tarafından açıklandı. 2022 Dikey Geçiş Sınavı Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre;

“03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir” açıklaması yer almakta. .