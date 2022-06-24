2022 DGS sınavı ne zmaan? DGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? DGS giriş yerleri nasıl öğrenilir?

DGS 2022 sınav giriş belgeleri erişime açıktır. Yaklaşık 300 bin adayın katılacağı DGS sınavı bu yıl 3 Temmuz'da uygulanacak. Dikey Geçiş Sınavına katılacak adaylar, DGS sınav giriş yerleri hakkında ais.ösym.gov.tr ​​adresinden bilgi alabileceklerdir. Peki, 2022 DGS sınavı ne zmaan? DGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? DGS giriş yerleri nasıl öğrenilir?

Sınava kısa bir süre kala adaylar, belgelerin sunulacağı tarih için gözlerini ÖSYM sistemine çevirdi. Bu kapsamda "DGS sınav giriş belgesi yer sorgulama ekranı" sayesinde adaylar sınava girecekleri yerleri öğrenmeye başladılar. 3 Temmuz'da yapılacak olan DGS sınavına katılacak adaylar, ais.ösym.gov.tr ​​adresinden TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilecekler. İşte detaylar... 2022 DGS sınavı ne zmaan? DGS sınavı 3 Temmuz saat 10:15'te başlayacaktır. Sınav süresi 150 dakikadır. Sınav bina ve salonlarına 10:00'dan sonra kimse alınmayacaktır. Sınava giren öğrenciler; 50'si sözel, 50'si sayısal olmak üzere 100 çoktan seçmeli soru olacaktır. DGS 2022 sonuçları 12.08.2022 tarihinde açıklanacaktır. DGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? DGS sınav giriş belgeleri, T.C. ais.osym.gov.tr ​​​​sitesinde. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak alınabilir. DGS giriş noktalarını gösteren belgede; Adayın, sınava gireceği merkezin fotoğrafı; sınav salonu ve kişisel bilgiler yer almaktadır. .