2022 DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı hangi gün, ayın kaçında? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanır? 2 yıllık önlisasn eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine çıkarmak isteyenlerin girmek zorunda olduğu DGS sınavına bu sene de ilgi oldukça fazla. DGS başvuruları geride kalırken adaylar sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 DGS sonuçları kaç gün sonra açıklanır?

Binlerce kişi 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık eğitime çıkarmak için çabalıyor. YKS sınavı ile 2 yıllık bir bölüm kazanan ve eğitimini tamamlayanlar DGS ile eğitimlerini kendi alanlarında 4 yıllık lisans seviyesine çıkarabiliyorlar. DGS sınavından iyi bir puan alan adaylar üniversitelerin DGS kontenjanından tercih yaparak lisans bölümlerinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek. 2022 DGS sınavına başvuran binlerce kişi sınavın ne zaman hangi gün yapılacağını araştırıyor.

2022 DGS sınavı ne zaman?

2022 DGS başuruları 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında açıldı. DGS başvurularını yapanlar merakla sınavın gelmesini bekliyor. 2022 DGS sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak.

Dikey Geçiş Sınavı hangi gün, ayın kaçında?

Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri. DGS sınavı 2022'de 3 Temmuz'da yapılacak.

DGS kaç dakika?

Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

DGS giriş belgesi yayınlandı mı?

DGS sınavının giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri geçtiğimiz yıllarda sınava 10 gün kala açıklanmıştı. 2022 yılında DGS sınav yerlerinin Haziran'ın 20'sinden sonra açıklanması bekleniyor. Adaylar giriş belgesi yayınlandığında ais.osym.gov.tr site üzerinden öğrenebilecek.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır. .