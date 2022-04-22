2022 DGS başvuruları ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihlerinin yaklaşımı, sınava girecek adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. DGS 2022 başvurularının ne zaman olacağını öğrenmek isteyen adaylar, sınav tarihi açıklanmış mı sorularına cevap arıyor. Peki, 2022 DGS başvuruları ne zaman?
2022-04-22 16:59:53
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının Mayıs ayında alınacağı belirtildi. DGS sınavına girecek adaylar başvurularını elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM başvuru merkezleri tarafından da yapılacak olan sınav başvurusu ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 başvurularının duyurusu ve sınav tarihi ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, DGS sınavının 3 Temmuz 2022'de yapılacağı ve sınav başvurularının 13 Mayıs - 23 Mayıs tarihleri arasında alınacağı belirtildi.
13 Mayıs-23 Mayıs tarihleri arasında başvurusunu gerçekleştiremeyen adayların başvuruları bir gün sürecek olan 31 Mayıs günü geç başvuru olarak alınacak.
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