2022 DGS başvuruları ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihlerinin yaklaşımı, sınava girecek adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. DGS 2022 başvurularının ne zaman olacağını öğrenmek isteyen adaylar, sınav tarihi açıklanmış mı sorularına cevap arıyor. Peki, 2022 DGS başvuruları ne zaman?