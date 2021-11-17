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2022 deprem sigortası teminatı ne kadar? 2022 Deprem sigortası primleri ne kadar oldu?

2022 deprem sigortası teminatı ne kadar? 2022 Deprem sigortası primleri ne kadar oldu? Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği son yıllarda kabullenilmiş durumda. Deprem ve doğal afetlere karşı önlemler alınmaya başlandı. Bunlardan biri de deprem sigortası. Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında ve prim ödemelerinde 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Buna göre deprem sigortası teminatı 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca asgari prim ödeme tutarları da değişti.

1 Saat Önce
2021-11-17 08:42:12
2022 deprem sigortası teminatı ne kadar? 2022 Deprem sigortası primleri ne kadar oldu?

2022 deprem sigortası teminatı ne kadar? 2022 Deprem sigortası primleri ne kadar oldu? Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği son yıllarda kabullenilmiş durumda. Deprem ve doğal afetlere karşı önlemler alınmaya başlandı. Bunlardan biri de deprem sigortası. Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında ve prim ödemelerinde 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Buna göre deprem sigortası teminatı 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca asgari prim ödeme tutarları da değişti.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında ve prim ödemeleriyle ilgili değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2022 deprem sigortası teminatı ne kadar?

Hürriyet'te yer alan habere göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

2022 Deprem sigortası primleri ne kadar oldu?

Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi. Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL'den az olmayacak.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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