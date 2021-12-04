2022'de sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli öğretmenler 2022'de kadroya alınacak mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmen sınıfının da kaldırılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda öğretmenlere müjde üstüne müjde verdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ayrıntılarını da dile getiren Erdoğan 'Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz.' dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerde sözleşmeli öğretmen kadroya geçecekleri günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Sözleşmeli olarak MEB bünyesinde görev alan öğretmenler ne zaman kadrolu olacaklarını araştırmaya başladı. İşte sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişlerine dair detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmen sınıfının da kaldırılacağı açıklandı. Binlerce szöleşmeli öğretmen de bu gelişmeden sonra 2022'de sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli öğretmenler 2022'de kadroya alınacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda öğretmenlere müjde üstüne müjde verdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ayrıntılarını da dile getiren Erdoğan "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerde sözleşmeli öğretmen kadroya geçecekleri günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Sözleşmeli olarak MEB bünyesinde görev alan öğretmenler ne zaman kadrolu olacaklarını araştırmaya başladı. İşte sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişlerine dair detaylar...

2022'de sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi?

Ssözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınacağı daha önce kulislerde konuşuluyordu. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişine ilişkin ilk resmi açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı konuşmada "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Sözleşmeli öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından binlerce sözleşmeli öğretmen kadroya ne zaman geçeceklerini araştırmaya başladı.

Sözleşmeli öğretmenler 2022'de kadroya alınacak mı?

Sözleşmeli öğretmenlerin 2022 yılında kadroya alınması bekleniyor. 2022 yılından sonra sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasındaki fark ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin şunları söyledi: "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu tarihi reformun tüm öğretmenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu detayları

Cumhrubaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair detayları da paylaştı. Erdoğan açıklamasında şunlari söyledi:Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.

Sözleşmeli öğretmen nedir?

Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde en az 4 yıl kalıyor. Sözleşmeli olarak ataması yapılan bir öğretmen 3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra 1 yıl da kadrolu çalışıp yer değiştirme hakkına sahip olabiliyor. Bu durum 2018 yılında 3+1 düzenlemesi olarak kabul görmüştü. 2+1 ise 2 yıl sözleşmeli çalışıldıktan sonra 1 yıl kadrolu olarak görev yapması anlamına geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.