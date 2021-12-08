2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi? Esnaf stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda esnafları sevindiren açıklama yaptı. Erdoğan esnaf stopaj uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Binlerce esnaf da stopaj indiriminin ne zamana kadar devam edeceğini araştırmaya başladı.

2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi? Esnaf stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda esnafları sevindiren açıklama yaptı. Erdoğan esnaf stopaj uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Binlerce esnaf da stopaj indiriminin ne zamana kadar devam edeceğini araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabibine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan esnaflara da müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çaıklamasında stoğaj uygulamasının devam edeceğini duyurdu. Peki 2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi? Esnaf stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek?

2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi?

Bugünde salgın döneminde başlattığımız esnaf kredilerinde uygulanan hazine desteğini 2022'de de devam ettireceğiz. 2021 yılında kullanılan 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyarlık kısmını hazine karşıladı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca hazinenin yapacağız faiz desteği 26 milyon lirayı bulacaktır. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira stopaj uygulamasını Mart sonuna kadar sürdürme kararı aldık. Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.

Stopaj nedir?

Stopaj aslen bir vergi ödeme şekli olup, işverenlerce gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanca ait tutarın, iş yapana ödenmesi sırasında, yasa ile belirlenmiş oranlarca bu tutarın bir kısmının korunarak, iş yapan adına peşin olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde gerçekleşen vergileme şeklidir.

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