DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ankara Ünv.’den yutma güçlüğü çekenler için ‘3D’ gıda
Kilo vermeye yardımcı detoks tarifi
ANALİZ: Ukrayna-Belarus; Slav kardeşlerin kavgası
Biden, Ukrayna'ya asker göndermenin masada olmadığını söyledi
Nemlendiren çatlak kremi nasıl hazırlanır?
Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Otoparka çekilen araba sorgulaması nasıl yapılır 2021?
Başakşehir Koleji'nden Avrupa'ya tarihi fark. Başakşehir Koleji London Lions'u ezdi geçti
Kabak çekirdeği cildi güzelleştiriyor
E-Devlet'e hangi hizmet eklendi. 'Borcu Yoktur' yazısı nereden ve nasıl alınacak?
Stokçuluk: “Yağ var mıdır? Yoktir…”
Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder
2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi? Esnaf stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek?
Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Çiftçi kuraklık desteği ne kadar? Kuraklık ödemesi ne zaman yapılacak? Kuraklık ödemesi kimlere yapılacak?

TIMETURK / GENEL / 2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi? Esnaf stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek?

2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi? Esnaf stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek?

2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi? Esnaf stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda esnafları sevindiren açıklama yaptı. Erdoğan esnaf stopaj uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Binlerce esnaf da stopaj indiriminin ne zamana kadar devam edeceğini araştırmaya başladı.

1 Saat Önce
2021-12-08 19:31:01
2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi? Esnaf stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek?

2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi? Esnaf stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda esnafları sevindiren açıklama yaptı. Erdoğan esnaf stopaj uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Binlerce esnaf da stopaj indiriminin ne zamana kadar devam edeceğini araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabibine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan esnaflara da müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çaıklamasında stoğaj uygulamasının devam edeceğini duyurdu. Peki 2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi? Esnaf stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek?

2022'de esnaf stopaj indirimi devam edecek mi?

Bugünde salgın döneminde başlattığımız esnaf kredilerinde uygulanan hazine desteğini 2022'de de devam ettireceğiz. 2021 yılında kullanılan 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyarlık kısmını hazine karşıladı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca hazinenin yapacağız faiz desteği 26 milyon lirayı bulacaktır. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira stopaj uygulamasını Mart sonuna kadar sürdürme kararı aldık. Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.

Stopaj nedir?

Stopaj aslen bir vergi ödeme şekli olup, işverenlerce gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanca ait tutarın, iş yapana ödenmesi sırasında, yasa ile belirlenmiş oranlarca bu tutarın bir kısmının korunarak, iş yapan adına peşin olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde gerçekleşen vergileme şeklidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş